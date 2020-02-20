WP — Эстония встаёт на сторону Польши в «исторической битве» с Россией

20.02.2020, 20:31, Новости дня

Эстония приняла резолюцию, в которой она обвинила Россию как наследницу СССР в разжигании Второй мировой войны. Этим документом Таллин также поддержал Варшаву, которая с конца декабря «подвергается историческим нападкам» со стороны Москвы, пишет Wirtualna Polska. Портал отмечает, что посол РФ в Эстонии назвал этот документ кощунством.


Reuters

В среду парламент Эстонии почти единогласно принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории». В документе осуждается попытка РФ переписать историю, ведь она отрицает роль СССР как одного из главных инициаторов начала Второй мировой войны и обвиняет в этом жертвы агрессии. За проголосовали 72 депутата, против — 1, пишет Wirtualna Polska.  

В резолюции подчёркивается, что Вторая мировая война стала возможной благодаря подписанию пакта Молотова — Риббентропа. Документ призвал правительство Эстонии сохранить историческую память как в этой стране, так и во всём мире, рассказывает портал.

«Россия недавно обвинила Польшу в том, что та спровоцировала начало Второй мировой войны. По её мнению, наша страна несёт ответственность за фальсификацию истории», — подчёркивает Wirtualna Polska.

Российский посол в Таллине Александр Петров подверг резкой критике эстонскую резолюцию. Он назвал документ «кощунством». «Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений», — заявил дипломат. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Москва решила зеркально ответить Киеву на продление спецпошлин

23.01 / В прокуратурах Донецкой и Луганской областей создали спецуправления по военным преступлениям

18.01 / Hill — в 2020-ых Европа и США ещё сильнее отдалятся друг от друга — у них на это пять причин

20.01 / Ростех предложил создать авиакомпанию с российской летной техникой

09.01 / Иран назвал ракетные удары по базам США началом крупной операции

31.12 / Международный аэропорт Пермь закрыт из-за непогоды

17.02 / Правительство выступило против отмены штрафов на госуслугах

30.01 / Израиль и сектор Газа обменялись ударами после обнародования «сделки века»

29.12 / Меркель и Путин обговорили обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО – Кремль

18.02 / Автоновости: Subaru показала гибридную версию Impreza e-Boxer

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика