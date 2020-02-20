WP — Эстония встаёт на сторону Польши в «исторической битве» с Россией

20.02.2020, 20:31, Новости дня

Эстония приняла резолюцию, в которой она обвинила Россию как наследницу СССР в разжигании Второй мировой войны. Этим документом Таллин также поддержал Варшаву, которая с конца декабря «подвергается историческим нападкам» со стороны Москвы, пишет Wirtualna Polska. Портал отмечает, что посол РФ в Эстонии назвал этот документ кощунством.



Reuters

В среду парламент Эстонии почти единогласно принял резолюцию «Об исторической памяти и фальсификации истории». В документе осуждается попытка РФ переписать историю, ведь она отрицает роль СССР как одного из главных инициаторов начала Второй мировой войны и обвиняет в этом жертвы агрессии. За проголосовали 72 депутата, против — 1, пишет Wirtualna Polska.

В резолюции подчёркивается, что Вторая мировая война стала возможной благодаря подписанию пакта Молотова — Риббентропа. Документ призвал правительство Эстонии сохранить историческую память как в этой стране, так и во всём мире, рассказывает портал.

«Россия недавно обвинила Польшу в том, что та спровоцировала начало Второй мировой войны. По её мнению, наша страна несёт ответственность за фальсификацию истории», — подчёркивает Wirtualna Polska.

Российский посол в Таллине Александр Петров подверг резкой критике эстонскую резолюцию. Он назвал документ «кощунством». «Это откровенно недружественный акт эстонского парламента, который осложнит атмосферу наших двусторонних отношений», — заявил дипломат.