Врачи исполнили гимн Украины от радости, что им не придется принимать эвакуированных

20.02.2020, 20:30, Новости дня

Сотрудники госпиталя в Винниках Львовской области, узнав, что к ним не доставят эвакуированных из китайского Уханя украинцев, исполнили гимн страны.

Изначально именно в этом госпитале планировали принимать эвакуированных из Китая, информирует «Думская», публикуя видео исполнения гимна Украины врачами.

Напомним, ранее беспорядки произошли в поселке Новые Санжары в Полтавской области, где местные жители преградили путь в санаторий, в который должны отправить эвакуированных из КНР украинцев. Полиция задержала ряд активистов и расчистила путь силой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прилет эвакуированных из Уханя граждан Украины вызвал в этой стране эпидемию истерии и паники.



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