Злата Огневич прокомментировала причины конфликта с Тиной Кароль
20.02.2020, 20:30, Новости дня
34-летняя певица украинская певица Злата Огневич в интервью YouTube-каналу «Бар Чорний Кіт» заявила, что между ней и Тиной Кароль никогда не было конфликтов и ссор.
Певица предполагает, что историю о якобы ее конфликте с Тиной Кароль запустили продюсеры проекта «Голос країни 8», в котором Огневич принимала участие во время слепых прослушиваний.
«Это было сделано для того, чтобы людям было что обсудить», – считает Огневич.
Артистка добавила, что они с Кароль учились у одного преподавателя и даже менялись друг с другом одеждой. «Тина крутая», – резюмировала Огневич.
ВИДЕОВидео: БАР ЧОРНИЙ KIT / YuoTube
В 2018 году Огневич приняла участие в кастинге проекта «Голос країни 8», исполнив во время слепых прослушиваний авторскую песню One day. К ней развернулись все четыре члена тренера – Джамала, Потап, Тина Кароль и Сергей Бабкин.
Огневич отказалась от участия в проекте, согласившись стать звездным советником в команде Потапа. После этого в социальных сетях заговорили якобі о конфликте Огневич с Кароль.
Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.
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