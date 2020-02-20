Злата Огневич прокомментировала причины конфликта с Тиной Кароль

20.02.2020, 20:30, Новости дня

34-летняя певица украинская певица Злата Огневич в интервью YouTube-каналу «Бар Чорний Кіт» заявила, что между ней и Тиной Кароль никогда не было конфликтов и ссор. 

Певица предполагает, что историю о якобы ее конфликте с Тиной Кароль запустили продюсеры проекта «Голос країни 8», в котором Огневич принимала участие во время слепых прослушиваний.

«Это было сделано для того, чтобы людям было что обсудить», – считает Огневич. 

Артистка добавила, что они с Кароль учились у одного преподавателя и даже менялись друг с другом одеждой. «Тина крутая», – резюмировала Огневич. 

ВИДЕОВидео: БАР ЧОРНИЙ KIT / YuoTube

В 2018 году Огневич приняла участие в кастинге проекта «Голос країни 8», исполнив во время слепых прослушиваний авторскую песню One day. К ней развернулись все четыре члена тренера – Джамала, Потап, Тина Кароль и Сергей Бабкин. 

Огневич отказалась от участия в проекте, согласившись стать звездным советником в команде Потапа. После этого в социальных сетях заговорили якобі о конфликте Огневич с Кароль. 

Злата Огневич родилась 12 января 1986 рода в Мурманске. Она представляла Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2013 году и заняла третье место, набрав 214 баллов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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