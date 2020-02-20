Мнение: Ливия — суверенное, независимое и демократическое государство

20.02.2020, 20:25, Разное

Издание alMarsad (https://www.facebook.com/ObservatoryLY/posts/2603289713239621) опубликовало текст итогового заявления встречи шейхов и старейшин ливийских племен, которая состоялась 19 и 20 февраля в Тархуне, и на которой присутствовало около 3000 представителей разных городов, деревень и племен.

Согласно заявлению:

▪️ Ливия — суверенное, независимое и демократическое государство. Все законы, принятые Палатой представителей, подлежат исполнению.

▪️ Всеобъемлющее национальное примирение является основой для урегулирования ливийского кризиса.

▪️ Мы подтверждаем приверженность демократическому подходу, выбранному ливийским народом в отношении способа и метода управления страной, и принятия конституции, которая будет учитывать волеизъявления ливийского народа.

▪️ Мы призываем ООН и международное сообщество отозвать свое признание Президентского совета и ВГС, поскольку после привлечения террористических организаций и интервенции, их необходимо привлечь к суду за предательство Родины.

▪️ Мы отвергаем все экстремистские организации и формирования, представляющих угрозу единству гражданского национального государства и сохранению его границ.

▪️ Необходимо положить конец опасной ситуации, которая существует в ливийских учреждениях, в том числе в Центральном банке Ливии, контролируемых террористическими формированиями.

▪️ Мы призываем к необходимости принятия срочных мер в отношении ПНС.

▪️ Мы требуем безотлагательных действий по отношению к представителям Президентского совета в ливийских посольствах за рубежом и представителю в ООН.

▪️ Мы подтверждаем, что не согласны с результатами какого-либо существующего диалога между ливийцами, включая женевский диалог, если в нем не будут участвовать ливийцы.

▪️ Мы подчеркиваем, что сопротивляемся всем формам внешнего вторжения, прежде всего турецкой интервенции, и отвергаем любые соглашения, которые представляют угрозу национальной безопасности Ливии.

▪️ Дела против стран, способствовавших разрушению Ливии, в особенности это касается Катара и Турции, должны быть переданы в международные суды.

▪️ Мы подтверждаем, что закрытие нефтяных месторождений и портов будет продолжаться до тех пор, пока ливийский народ не сформирует Национальное правительство.

▪️ Мы призываем к скорейшему окончанию вооруженной борьбы и ликвидации террористических формирований.

▪️ Мы подтверждаем нашу поддержку и приверженность вооруженным силам до полного освобождения страны и ликвидации террористических группировок, и требуем, чтобы международное сообщество сняло запрет на вооружение ливийской армии.

Также на встрече было объявлено о формировании Совета старейшин и шейхов племен Ливии в качестве законодательного органа страны.

(с) "Голос Ливии" https://t.me/Voice_of_Libya

В целом, Хафтар смог получить поддержку большинства крупных племен, что легитимизирует его действия внутри страны, так как он будет теперь опираться на авторитет племенных вождей и шейхов, которые консолидированной поддержки не выражали никому из участников ливийского кошмара со времен Каддафи. Другой вопрос, что иностранной интервенции эти заявления не прекратят, как и поддержки ПНС Ливии той же Турцией или Катаром. Война безусловно будет продолжаться.

Стоит также отметить, что вчера Саррадж отверг планы ООН ввести эмбарго на поставку оружия в Ливию, так как на текущем этапе это эмбарго будет играть в пользу Хафтара.