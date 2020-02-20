Голос эпохи: В Сети появился трейлер сериала «Магомаев»

20.02.2020, 20:21, Разное

Весной 2020 года на российские экраны выйдет 8-серийный сериал о гениальном исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве. Трейлер картины «Магомаев» о сложной истории любви и творчестве певца, образ которого воплотил сербский актёр Милош Бикович, недавно появился в Сети.

Продюсер сериала Данила Шарапов не скрывает, что работа над проектом оказалась очень непростой и длительной. Сценарий писался около четырёх лет, и авторам помогала вдова Магомаева Тамара Синявская, сыгравшая «главную роль» в судьбе прославленного исполнителя. Продюсеры старались максимально достоверно передать атмосферу конца 1960-х годов, показать искреннюю любовь между тогда уже популярным Магомаевым и будущей звездой Большого театра, ограничения, запреты и вызовы, с которыми часто сталкивались известные личности тех лет.

В РФ Муслим Магомаев — весьма значимый человек и артист, а вот Бикович, которому предложили на экране воплотить легенду, с его творчеством ранее никогда не сталкивался. Актёр отмечает, что из-за этого ему было гораздо проще играть достоверно, так как он по сути работал с «чистым листом», на который постепенно записывал полученную информацию о Магомаеве.