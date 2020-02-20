Голос эпохи: В Сети появился трейлер сериала «Магомаев»

20.02.2020, 20:21, Разное

Весной 2020 года на российские экраны выйдет 8-серийный сериал о гениальном исполнителе советской эпохи Муслиме Магомаеве. Трейлер картины «Магомаев» о сложной истории любви и творчестве певца, образ которого воплотил сербский актёр Милош Бикович, недавно появился в Сети.

Продюсер сериала Данила Шарапов не скрывает, что работа над проектом оказалась очень непростой и длительной. Сценарий писался около четырёх лет, и авторам помогала вдова Магомаева Тамара Синявская, сыгравшая «главную роль» в судьбе прославленного исполнителя. Продюсеры старались максимально достоверно передать атмосферу конца 1960-х годов, показать искреннюю любовь между тогда уже популярным Магомаевым и будущей звездой Большого театра, ограничения, запреты и вызовы, с которыми часто сталкивались известные личности тех лет.

В РФ Муслим Магомаев — весьма значимый человек и артист, а вот Бикович, которому предложили на экране воплотить легенду, с его творчеством ранее никогда не сталкивался. Актёр отмечает, что из-за этого ему было гораздо проще играть достоверно, так как он по сути работал с «чистым листом», на который постепенно записывал полученную информацию о Магомаеве.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.12 / Уровень компетентности Путина? Он утонул…

10.01 / Подмосковные ученые создадут программу для чтения мыслей

09.02 / Адвокат Любови Успенской заявил об отвратительном состоянии певицы

18.01 / Иван Телегин провел время со своей дочерью от Пелагеи

25.01 / Поклонники осудили дочь певицы Славы за голый снимок

19.01 / iFixit назвала лучшие и худшие по ремонтопригодности устройства 2019 года

21.01 / Актер Станислав Дужников показал Паулину Андрееву без макияжа

17.12 / Мнение: Миф про «хорошее здоровье» людей в СССР.

06.12 / «Дни.ру» дарят билеты: концерт группы «Мураками»

15.02 / T-Mobile раздает $1,2 млн в подарочных картах Amazon

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика