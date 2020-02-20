Названы скрытые возможности беспроводных AirPods

20.02.2020, 20:21, Разное

Эксперты рассказали, какие скрытые возможности есть у беспроводных наушников AirPods. Например, пользователь может отыскать утерянные части устройства.
По мнению специалистов, одной из самых интересных возможностей AirPods является прекращение воспроизведения при вытаскивании одного или двух наушников из ушей. Функцию автоматического обнаружения уха можно с легкостью отключить в настройках смартфона. Не все пользователи знают о том, что Siri может прочитать входящие сообщения через AirPods. Для того, чтобы активировать эту функцию, нужно зайти в раздел «Уведомления и анонс сообщений с Siri». При этом, наушники должны быть подключены, а iPhone или iPad — отключены. Смартфон также может с помощью беспроводных наушников сообщать, кто звонит. Для этой цели в настройках нужно найти меню «Телефон», «Объявить вызовы» и «Только наушники».

Ещё одной полезной фишкой эксперты называют возможность поиска потерянных наушников. Необходимо войти в приложение, выбрать AirPods: всплывающие опции помогают построить путь к их последнему известному местоположению, или же начнется воспроизведение звука. Кроме всего прочего, iPhone может быть использован в роли удаленного микрофона, если он подключен к AirPods. Чтобы привести эту функцию в действие, необходимо отыскать в настройках «Центр управления», после чего перейти в «Настройку элементов», а затем — в «Live Listen».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / Мнение: Е. Понасенков и его научная русофобия о войне 1812 года. Нелады Понасенкова со словарями

19.01 / В Омской области водитель иномарки насмерть сбил пешехода и скрылся

20.02 / В центре Петербурга трамвай сбил пешехода

18.01 / Полиция вручила предостережение мундепу Юлии Галяминой…

21.01 / Мнение: Бывшему главе Интерпола дали 13,5 лет

05.02 / Диана Арбенина объяснила детям, почему она не живет с их отцом

07.01 / Мнение: Сирт

19.01 / Меган Маркл и принц Гарри лишены королевских титулов и вернут в казну миллионы фунтов стерлингов

07.02 / Бомба, которая рванула в 2008-м? Мы закладываем новую

27.12 / Медики рассказали о магнитных бурях в последних числах декабря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика