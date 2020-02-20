Названы скрытые возможности беспроводных AirPods

20.02.2020, 20:21, Разное

Эксперты рассказали, какие скрытые возможности есть у беспроводных наушников AirPods. Например, пользователь может отыскать утерянные части устройства.

По мнению специалистов, одной из самых интересных возможностей AirPods является прекращение воспроизведения при вытаскивании одного или двух наушников из ушей. Функцию автоматического обнаружения уха можно с легкостью отключить в настройках смартфона. Не все пользователи знают о том, что Siri может прочитать входящие сообщения через AirPods. Для того, чтобы активировать эту функцию, нужно зайти в раздел «Уведомления и анонс сообщений с Siri». При этом, наушники должны быть подключены, а iPhone или iPad — отключены. Смартфон также может с помощью беспроводных наушников сообщать, кто звонит. Для этой цели в настройках нужно найти меню «Телефон», «Объявить вызовы» и «Только наушники».

Ещё одной полезной фишкой эксперты называют возможность поиска потерянных наушников. Необходимо войти в приложение, выбрать AirPods: всплывающие опции помогают построить путь к их последнему известному местоположению, или же начнется воспроизведение звука. Кроме всего прочего, iPhone может быть использован в роли удаленного микрофона, если он подключен к AirPods. Чтобы привести эту функцию в действие, необходимо отыскать в настройках «Центр управления», после чего перейти в «Настройку элементов», а затем — в «Live Listen».