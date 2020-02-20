Поспешный вывод войск США грозит Афганистану новой гражданской войной

20.02.2020, 20:21, Новости дня

США и афганские талибы как никогда близки к заключению мирного соглашения, причём американский президент Дональд Трамп при удачном раскладе надеется сам подписать этот документ, прибегнув ко всем доступным ему театральным приёмам, пишет The Times. Между тем, как отмечает издание, слишком поспешный вывод американских войск может спровоцировать в стране очередную гражданскую войну.



Reuters

Мирное соглашение с «Талибаном»* может быть готово к подписанию уже в этом месяце, пишет журналистка The Times Кэтрин Филп. Но если президент США Дональд Трамп будет действовать слишком поспешно, то он рискует спровоцировать гражданскую войну, предупреждает она.

«У вас есть часы, а у нас время», — эти пророческие слова произнёс один из талибов, попавших в американский плен, ещё в начале самой длительной войны за всю историю США.

Как пишет автор, конфликт в Афганистане начался после терактов 11 сентября 2001 года и продолжается уже более 18 лет. За это время на посту президента США побывали четыре человека. Этот вооружённый конфликт обошёлся в более чем $2 трлн и унёс жизни десятков тысяч человек.

В настоящий момент президент Трамп делает ставку на то, чтобы положить конец этой затянувшейся войне до того, как американские избиратели пойдут на избирательные участки в ноябре этого года. Таким образом он надеется получить от американцев трофей, который ускользал от его предшественников, за выполнение своего обещания остановить «эти бесконечные войны» и вернуть американских военных домой.

У главы Белого дома есть часы, но времени осталось не особо много, отмечается в статье. Однако если он слишком быстро «рванёт к выходу», то рискует потерять мир и спровоцировать ещё одну гражданскую войну в Афганистане.

После массы неудачных попыток сделка близка как никогда. «Талибан» и США, по всей видимости, вплотную подошли к заключению договорённостей о постепенном выводе американских войск.

Правительство Афганистана выразило осторожное удовлетворение подобным развитием событий, даже несмотря на то, что оно оказалось практически исключено из процесса.

Если талибы согласятся и выполнят обязательство не устраивать в течение недели вооружённые нападения, то соглашение может быть готово к подписанию уже в конце месяца. Трамп полон решимости подписать его сам, прибегнув ко всем доступным ему театральным приёмам.

Семь дней — это короткий срок для проверки темперамента талибов, но после самого кровопролитного года за всё время конфликта даже недельный спад напряжённости станет существенным сдвигом. В прошлом году, как напоминает издание, атаки талибов участились на 60% и унесли жизни 8 тыс. мирных граждан. США при этом сбросили более 7 тыс. бомб — больше, чем когда-либо прежде.

Если в ближайшее время не будет вспышек насилия и в стране установится длительное перемирие, то далее может вступить в силу сделка, которая включает в себя расписанный на 135 дней график по сокращению численности американских войск с 13 тыс. до 8,6 тыс. А полный вывод американских войск может занять от 3 до 5 лет, указывает The Times.

Ранее Трамп яро критиковал своего предшественника Барака Обаму за поспешный уход США из Ирака, обвиняя его в последующем подъёме «Исламского государства»**. Однако поспешный уход из Афганистана может столкнуться с аналогичными рисками.

Как отмечается в статье, в прошлую субботу Афганистан отметил 31-ю годовщину вывода советских войск — триумфальный момент для победивших моджахедов, которые после этого переключили своё внимание на свержение клиентского коммунистического правительства. Когда дело было сделано, они обратили огонь друг против друга, что привело к появлению талибов и режима, который принимал у себя Усаму бен Ладена.

Новая гражданская война в Афганистане может расколоть страну по этническому признаку: пуштунские талибы могут объявить о фактическом создании халифата, а распад национальной армии отправит таджиков и хазарейцев в объятия местных могущественных военачальников, говорится в статье.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 (прим. ИноТВ).

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 (прим. ИноТВ).