Польские журналисты — поладить с Москвой невозможно — при всём желании

20.02.2020, 20:21, Новости дня

Внешняя политика РФ рассчитана на плохие отношения с Польшей, а недавнее заявление посла РФ в Польше Сергея Андреева лишь ставит в них очередную преграду, уверены польские журналисты. В беседе с Polskie Radio они говорят в один голос: если РФ всё-таки сделает возможным проведение памятных мероприятий 10-й годовщины смоленской катастрофы на достойном уровне, она превратит это исключительно в жест доброй воли в отношении «неблагодарного соседа».



Reuters

«В основе доктрины внешней политики РФ лежат плохие отношения с Польшей. Это вовсе не так, что мы ничего не делаем либо делаем мало для того, чтобы восстановить отношения с Россией, просто-напросто их невозможно наладить. Всё началось после смоленской катастрофы. Были даже попытки партии «Гражданская платформа» и Польской крестьянской партии взять курс на перезагрузку с Россией, но это закончилось полным фиаско. Когда РФ напала на Украину, политика сближения с ней закончилась, и эта ситуация продолжается и по сей день. Более того, РФ её ещё подпитывает», — прокомментировал в беседе с Polskie Radio недавнее заявление российского посла Сергея Андреева, который сказал, что после 2014 года Варшава начала переписывать историю, а Москва не может молчать по этому вопросу, журналист из издания Sieci Анджей Рафал Потоцкий.

«Теперь у нас есть итог, который подвёл посол, в котором он прямо говорит, что не существует никакого поля для прихода к согласию с Польшей. Это открывает путь к тому, чтобы неподобающим образом обращаться с польской делегацией в Катыни. Остаётся нерешённым и вопрос возвращения обломков (самолёта Ту-154 с президентом Качиньским на борту, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году. — ИноТВ). Это был бы хороший момент, чтобы РФ нам вернула обломки, — и тогда отношения могли бы стать добрососедскими. Но пока нам это не грозит», — объяснил он.

По мнению другого журналиста из издания Rzeczpospolita Марчина Пясецкого, российский посол словами о том, что состояние польско-российских отношений очень плохое, открывает большое поле для манёвров. «Россия ничего не сделает для того, чтобы визит польских представителей был организован на достойном уровне, потому что отношения плохие. Если Польшу примут достойно, то это станет жестом доброй воли со стороны России», — разъяснил он.

По его мнению, «климат» для РФ в Европе и США не особо благоприятный, мировое сообщество продолжает критиковать Кремль. У РФ из-за проблем, связанных с Украиной, уже долгие годы испорчена репутация.



«Ухудшение отношений с Россией началось с исторической лжи Владимира Путина. Заявление посла не предоставляет Польше больших возможностей для организации достойных торжеств в Смоленске. Это крайне сложная ситуация для польских властей. Это заявление создаёт определённую границу. Отношения плохие, следовательно, РФ может не захотеть организовать памятные мероприятия таким образом, как бы этого хотела Польша», — подчеркнул в беседе с Polskie Radio журналист издания Fakt Томаш Козловский. Он также оценил, что заявление посла, так же как удерживание обломков, свидетельствует о попытках вмешательства РФ во внутренние дела Польши.