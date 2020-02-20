Депутаты попросили открыть дело на противников размещения эвакуированных из Китая украинцев в Винниках

20.02.2020, 20:18, Новости дня

Группа народных депутатов подписала заявление с просьбой к Службе безопасности Украины открыть уголовное дело против людей, которые перекрывали трассу и блокировали госпиталь в городе Винники Львовской области, чтоб не допустить размещения там эвакуированных из Китая украинцев. Заявление опубликовала в своем Facebook депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая.

«Я подготовила обращение к голове СБУ Ивану Баканову. Пока подписалась часть депутатов СН (партии «Слуга народа». – «ГОРДОН»). Завтра закончим сбор подписей и передадим в Службу Безопасности для установления и привлечения к ответственности тех, кто заказывает музыку ненависти и разделения, угрожая национальной безопасности страны», – написала депутат.

В самом заявлении говорится, что действия граждан подпадают под ст. 295 Уголовного кодекса Украины (призыв к действиям, которые угрожают общественному порядку).

Вот, в чем я уверена:1. Эвакуированных граждан Украины надо было везти в Феофанию. Там есть условия и достатрчное…

Posted by Liza Bogutskaya on Neljapäev, 20. veebruar 2020

19 февраля в Винниках местные жители и сотрудники госпиталя ветеранов войн и репрессированных перекрыли подъезд к медучреждению, чтобы не допустить размещения в нем людей, которых эвакуируют из китайского Уханя.

20 февраля в Украину из Китая прибыло 94 человека, из них 72 эвакуированных пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Эвакуированных людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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