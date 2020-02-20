В гостях у Мег Райан: экскурсия по новому дому актрисы в Монтесито за 5 миллионов долларов

20.02.2020, 20:16, Разное

Согласно сайту недвижимости аукционного дома Sotheby’s, 58-летняя голливудская актриса стала счастливой обладательницей райского местечка в Монтесито — городе в нескольких часах езды от Лос-Анджелеса и Голливудских холмов. Этот город расположен на границе Национального заповедника Лос Падрес, поэтому неудивительно, что и вокруг дома Райан — густые заросли лесов.

За 5,25 миллиона долларов звезда фильмов «Вам письмо», «Кейт и Лео» и многих других шедевров кинематографа получила коттедж общей площадью 384 квадратных метра. В отличие от других загородных домов селебрити, например, трехэтажного особняка звезды «Сплетницы» Лейтон Мистер и ее мужа Адама Броди, дом Мег Райан имеет всего один этаж, зато раскинулся он на внушительной территории. В здании есть три уютные спальни, столько же ванных комнат, причем одна из них на правах хозяйской объединена с гардеробной. Также нашлось место и просторной кухне, которая расположена в одном помещении со столовой, гостиной с камином и лаконичным кабинетом.

Но снаружи тоже есть на что посмотреть: к примеру, на террасу с выходом к барбекю и большой бассейн, где можно поплавать после ужина. Либо можно устроить застолье прямо в лесу — буквально в двух минутах ходьбы находится райский уголок, где всегда накрыт стол, а сверху с деревьев свисают плетеные светильники. Настоящее убежище от громкого мегаполиса.

Предположительно, новое жилище Мег Райан подобрала себе после неожиданного расставания с 68-летним рок-музыкантом Джоном Мелленкамом после восьми лет отношений. В октябре прошлого года ряд СМИ сообщил, что возлюбленные разорвали помолвку.

Слухи о разладе в паре появились за несколько месяцев до этого, когда папарацци засняли актрису в Лос-Анджелесе без помолвочного кольца. Ранее Мег уже была замужем — в браке с актером Деннисом Куэйдом она прожила с 1991 по 2001 год. За время романа у пары родился лишь сын Джек Генри, сейчас ему 27 лет. А в январе 2006-го Мег единолично удочерила девочку из Китая, назвав ее Дейзи Тру. Сейчас девочке 16 лет.