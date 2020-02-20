Стас Пьеха: «Мне нравится идея гостевого брака. Я готов отдавать жене лишь небольшую часть своего времени»

20.02.2020, 20:16, Разное

Я считаю, что институт брака, однозначно, изживает себя. Вообще брак — это не природная история, а выдуманная — в связи с политическими, демократическими, религиозными, биологическими реалиями. Но сейчас поменялось абсолютно все, по всем фронтам. И нужно искать какую-то новую форму брака, потому что те нормы, что уже существуют, надо переписывать.

При заключении брака люди в основном руководствуются не какими-то ценностями и духовными принципами, а химическими реакциями организма на тот или иной биологический элемент — сексуальными предпочтениями и так далее. Пройдет химия, и с тем, что вы увидите через два года, вам и жить в браке. Поэтому если вы у меня спросите совет на эту тему, подождите хотя бы пару лет перед вступлением в брак, не надо ни в коем случае жениться исключительно на чувстве влюбленности.

Почему мужчины часто откладывают брак на потом? Да страшно, блин! Банально страшно. А вдруг пройдет время, и все это окажется не таким прекрасным, каким казалось? Поэтому я уверен, что лучше подождать с этим.

Однако брак для меня — вообще вещь необязательная. В моей жизни я встречал много счастливых людей, у которых нет супругов. Кто-то живет счастливо в браке, а кто-то живет и без брака — и он тоже счастлив. Признаюсь честно, мне нравится идея гостевого брака, для себя я нахожу это очень привлекательным. Потому что мне очень ценно мое личное пространство, мне хочется иметь свое личное время и свободу внутри. Ну либо мне нужно иметь ну о-очень большую жилплощадь, чтобы можно было в ней потеряться.

Очень часто ведь так и бывает — люди преклонного возраста спят в разных комнатах. И у них в этих комнатах проходит основная часть их жизни. Бабушка, допустим (и я не про свою семью сейчас говорю, я просто знал такие семьи), живет в гостиной, а дедушка — в спальне. И вот бабушка полдня в одной комнате, дедушка в другой, а несколько раз в день они пересекаются. Но настолько уже их сложности не сочетаются, что надолго они друг друга не могут впускать в собственные границы. Поэтому они пересекаются ровно настолько, насколько могут.

Я могу участвовать в жизни моего любимого человека финансово, я могу помогать психически, физически, духовно и так далее, но точно так же я хочу иметь свое свободное время, личное пространство. На сегодняшний день я осознаю, что не могу отдавать человеку 100, 80 или даже 50% своего времени. Я готов отдавать ей 20% — и то частично. Это про осознанность, про честность.

Так что почему бы и не гостевой брак? Брак без сожительства, без штампа… В конце концов, если люди все-таки решили жить вместе, если это решение обдуманное и осознанное — оно вовсе не нуждается в государстве. Почему браки заканчиваются? Могу сказать, что они заканчиваются из-за непереносимости любых дефектов характера человека, к которому прошла химия. Какой это будет дефект характера — неизвестно. Самовлюбленность? Эгоизм? Перфекционизм? Да что угодно!

Сохранить же брак может только работа над собой. Взаимная работа, когда растет как муж, так и жена — в духовном, физическом, культурном, моральном планах. Оба партнера должны развиваться плюс-минус эквивалентно друг другу. И при этом они должны понимать, что брак — это не удовольствие, а некая работа и постоянный вклад собственных ресурсов — физических, духовных, психических и так далее. Когда это понимание есть, брак приносит свои плоды, вырабатываются новые гормоны, которые отвечают за дружбу, взаимоподдержку, взаимовыручку, любовь — в понимании, что это уже не влюбленность, а принятие человека как такового, со всеми его плюсами и минусами. И вот тогда это работает. Брак — это когда два человека растут и над собой, и над отношениями, но не работают над партнером, не пытаются его изменить.

В то же время нет смысла спасать отношения — нет, нет, нет! Между спасением и помощью есть одна маленькая разница: спасать — это помогать человеку во вред себе, а помогать — без вреда для себя самого. В этом уравнении всегда должны быть учтены мои личные интересы.

Если человек живет только на спасении и требует «Спаси, помоги!», то зачем такие отношения вообще нужны? Можно оказывать помощь, но не спасать. Я считаю, что стучаться в закрытую дверь нет никакого смысла, когда есть столько открытых дверей. Если человек систематически вас предает или морально, этически и физически разлагается на ваших глазах, и помочь ему у вас уже никак не получается (при том, что вы действительно пытались), то я бы ушел, несмотря на весь страх, боль, чувство покинутости… Лучше прожить эти чувства один раз, чем испытывать их постоянно.

Если брак уже не работает — необходим развод. Если есть счастливые браки, то, безусловно, есть и счастливые разводы! Обязательно нужно открыто говорить о своих чувствах, намерениях. То есть говорить, чувствовать и делать — ничего не умалчивать, не скрывать, не показывать того, чего на самом деле нет.

Если я принимаю решение, что для меня эти отношения приносят больше ущерба, чем положительных вещей, то, приняв решение расстаться, я должен ему безукоризненно следовать. Вот этими компульсивными камбеками «а может», «а вдруг», «дам еще один шанс» я стопроцентно обрекаю себя на муки. Приняли решение — действуйте! Следуйте ему. Говорите честно о своих решениях, о своих чувствах. Я это уже проверял на себе в плане разных человеческих взаимоотношений. И когда я честно предъявляюсь по чувствам, это всегда приносит хорошие результаты, а когда я что-то коплю, боюсь, стесняюсь, недоговариваю — мне плохо, людям плохо. Поэтому для меня чрезвычайно важно предъявляться людям честно. И если эти дружеские, любовные, рабочие отношения изжили себя, важно их прервать, потому что это больше не работает.

Развод — это дорога к счастью каждого из тех людей, кто в нем участвует. Но у этой дороги очень тяжелое начало.

Бывает и такое, что после развода начинается новая ступень отношений, и развод дает этим людям возможность понять, что вместе им жить все же лучше, чем по отдельности. Но только в том случае, если вне брака, после развода эти люди продолжают расти. Если же они остаются такими же, то человек начинает деградировать, потому что он стареет: его мозг стареет, его тело стареет, его дефекты характера становятся более «махровыми». И если оба человека не растут духовно, интеллектуально и во всех остальных направлениях, то этот союз больше невозможен, он будет построен только на больных вибрациях. А если же люди развиваются, то после того, как они сойдутся, смогут быть в новом качестве друг с другом.