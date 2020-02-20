Наблюдатели: в столкновениях в Идлибе погибли 27 бойцов

20.02.2020, 20:14, Новости дня

В в столкновениях между сирийской правительственной армией и турецкими силами и повстанцами, развернувшихся в сирийской провинции Идлиб, в четверг погибли 27 человек, в том числе двое турецких военнослужащих, сообщил Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

По данным Совета, погибло не менее 11 бойцов со стороны режима и 14 с протурецкой стороны, а также двое турецких военных.

Министерство обороны Турции также сообщило о гибели двух турецких военнослужащих в результате столкновений в районе города Найраб, расположенного между столицей провинции, Идлибом, и городом Серакеб.

В начале дня союзники Турции из числа сирийских повстанцев и члены джихадистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» продвинулись в районе Найраба, однако позднее в тот же день правительственные войска отбили у них часть захваченных территорий.

«Турки поддерживают повстанцев артиллерией, прикрывая наступление их сухопутных сил», – заявляют в Совете.

И турецкая, и сирийская сторона заявили о поражении противной стороны.

Войска сирийского правительства и их союзники в последние недели проводят агрессивную наступательную кампанию при поддержке России, стремясь взять под контроль последний оплот повстанцев в стране.

В ходе наступления режим восстановил контроль над частью территорий на юге Идлиба и в соседней провинции Алеппо.

Столкновения вызвали беспрецедентную волну беженцев: по данным ООН, с декабря свои дома покинули около 900 000 человек, более половины из которых – дети.