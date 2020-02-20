Путин поспорил об ударении в слове «украинцы»
20.02.2020, 20:12, Новости дня
Президент Владимир Путин поспорил с журналистом ТАСС Андреем Ванденко, который попытался поправить ударение в сказанном российским лидером слове «укрАинцы».
«УкрАинцами называли людей, которые…» – сказал Путин во время интервью, однако Ванденко поправил его: «УкраИнцами». Путин в ответ подчеркнул, что нужно говорить именно «укрАинцами».
Видео опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.
Путин: УкрАинцами называли людей, которые…
— УкраИнцами.
Путин: УкрАинцами! pic.twitter.com/mNqPCAgcDf
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 20, 2020
Ранее ТАСС представило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» на основе эксклюзивного трехчасового видеоинтервью с главой государства. В Кремле объяснили появление этого интервью.
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