Путин поспорил об ударении в слове «украинцы»

20.02.2020, 20:12, Новости дня

Президент Владимир Путин поспорил с журналистом ТАСС Андреем Ванденко, который попытался поправить ударение в сказанном российским лидером слове «укрАинцы».

«УкрАинцами называли людей, которые…» – сказал Путин во время интервью, однако Ванденко поправил его: «УкраИнцами». Путин в ответ подчеркнул, что нужно говорить именно «укрАинцами».

Видео опубликовано в Twitter журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

Путин: УкрАинцами называли людей, которые…
— УкраИнцами.
Путин: УкрАинцами! pic.twitter.com/mNqPCAgcDf

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 20, 2020

Ранее ТАСС представило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину» на основе эксклюзивного трехчасового видеоинтервью с главой государства. В Кремле объяснили появление этого интервью.



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