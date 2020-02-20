Личное: Потекла молочная река, кисельные берега

20.02.2020, 20:07, Разное

Вот еще одно письмо про работу над самоуважением.

polosatbli

Здравствуйте, уважаемая Эволюция. Спасибо большое за разбор моего письма https://evo-lutio.livejournal.com/929346.html

Дела мои вроде бы пошли на лад. Я сблизилась с мамой и с дедом, стала получать удовольствие от общения с ними. Потом мы с мамой купили в соседней деревне старый дом с новенькой баней. Дед опять подарил машину. Они навещают нас, общаются с внуком-правнуком, их приезды это праздник.

В браке закончился острый дефолт. К которому во многом привело моё животноводство, во имя коего я тянула из мужа жилы щипцами и штурманством. Козы ещё куда ни шло, но именно после того, как я взяла кобылу, брак стал коптить, как сбитый вертолёт.

Только разделив границы и сняв корону «Моё зверьё всем мило» получилось закончить скандалить. Сначала я перестала видеть в муже своего творца, а потом и виноватого в окружающей разрухе неудачника. Заткнулась с претензиями, начала больше вкладываться в общую территорию. К тому же, наряжаться, делать причёски и краситься. Между нами опять появилась симпатия.

Я вижу, что он крутой мужик. Просто сельское хозяйство ему интересно гораздо меньше, чем мне. Пока я с ним сливалась, был фасад семейного благополучия. Но я растеряла свои опоры, прикидываясь идеальной женой. Когда начала восстанавливать контакт с родственниками, они стали мне помогать. Ещё пошла работать, и прям почувствовала, как сильнею.

(Многие жены в дефолте бегут к подружкам-кукушкам за поддержкой и на СЗ за флиртом, думая, что так они себя подпитают. Но подпитать таким образом можно только корону, а ваше самоуважение станет еще ниже. Надо работой заняться, но не флиртом на работе и тусовками с коллегами, а карьерой, учебой и работой. И с семьей надо отношения налаживать, со своими родителями и желательно с родителями мужа тоже. Вот это дает опоры и растит самоуважение. Только налаживать отношения с семьей — это не отдых в родительском доме, а вложения своего труда)

Пару месяцев я отработала конюхом на базе отдыха в райцентре. Там заездила в гужевую упряжь верхового, очень нервного жеребца. Он был со мной паинькой и начал катать на ватрушке. Занималась с детьми верховой ездой на пони. Я кайфовала от результатов труда. Однако, моё белое пальто офигительного конюха дало о себе знать, когда я разругалась в хлам с одним из старожилов-сторожей. В общем, пришла я на эту базу, вся такая расписная, с плакатом «вы у меня строем ходить будете». И кони ходили. А вот сторожа не стали. Они продолжали кормить коней помоями вместе со свиньями, отказывались поить на ночь.

(А понимаете, почему с конями получилось, а с конюхами нет? Первых она уважала, их интересы трезво оценивала, кормила, чистила, заботилась, положительно подкрепляла контакт, радовалась прогрессу. А вторым навязывала что-то из позиции Училки, не думая, а на хрена им это все и почему они должны поменять свои привычки под руководством этой новенькой Выскочки. Уважать — это видеть чужие интересы отдельно от своих)

Я увидела, что у меня не хватает умения грамотно выстроить отношения с мужским коллективом. Уволилась, когда всё навалилось, поскандалила на прощанье, грянув короной о земь. Мне выплатили расчёт, я купила новый хомут и запрягаю свою кобыль в свои сани. Но часто вспоминаю тот подъём, который чувствовала, когда работала. Как здорово было делать общее дело, вместе с людьми и лошадьми.

Теперь у меня появились мысли о том, что я перелиняла из конюшенной девчонки в хозяйку. И что надо попробовать организовать свою конную движуху, то бишь бизнес. В этой местности народ прямо стосковался по лошадям. Но навыки обращения с ними утрачены. Меня пригласили в соседнюю деревню праздновать Масленицу и катать в санях детей. Хоть погода подвела и санный путь обернулся распутицей, поеду на телеге. Это будет опять выход в свет из медвежьего угла, меня греет чувство радостного предвкушения.

(Хорошие планы. Главное снять корону и настроиться на тяжелую работу. А еще нужно мужу обосновать, зачем это все ему, ваше погружение в бизнес, и какую лично он от этого получит пользу. Или компенсацию. Не гипотетическую, когда-нибудь, а фактическую, сейчас или вскоре)

Пришла пора окотов, потекла молочная река, кисельные берега. Любимая коза Роза в этот год принесла нам трёх козлят. А перед этим, я проворонила окот другой любимой козы Милки. Погибли две козявки. Теперь я выпаиваю их молоко розкиным малышам. Нет худа, без добра. Милка еще молода, чтобы выкормить своих козлят (скажем прямо, я проворонила не только окот, но и вязку), а у Розки не хватает молока на эту ораву.

В целом, чувствуется весеннее возрождение. Только бы жить и действовать. Спасибо большое за внимание.