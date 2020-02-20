Керченские подростки арестованы за подготовку терактов

20.02.2020, 20:06, Новости дня

Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать до 18 апреля 2020 года двух подростков, которые, по данным ФСБ, готовили теракты в нескольких учебных заведениях Керчи.

Как передает "Интерфакс", об этом журналистам рассказала представитель главного следственного управления СКР по Крыму Ольга Постнова.

18 февраля ФСБ РФ заявил о задержании двух подростков, 15 и 16 лет, которые намеревались повторить преступление 18-летнего Владислава Рослякова, который осенью 2018 года убил 20 человек в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой.

Контрразведчики также отметили, что при обысках по месту жительства были найдены самодельные бомбы, которые испытывались тинейджерами на кошках.

Отмечается что один из задержанных учился в школе № 15 Керчи, а второй – в морском техническом колледже того же города.



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