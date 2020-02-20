В Новых Санжарах обострилась ситуация, Гончарук «безотлагательно» вылетел в Полтавскую область

20.02.2020, 20:06, Новости дня

После более 12 часов протестов в поселке Новые Санжары в Полтавской области премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил вылететь в регион.

Об этом он сообщил в Telegram.

«Безотлагательно вылетаю в Полтавской области. Оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах», – написал он.

Вместе с Гончаруком в Полтавскую область летит министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Вылетаем в Новые Санжары проверить ситуацию. Сделаем все, чтобы наши люди чувствовали себя защищенными», – написала она в Facebook.

Разом з Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України вилітаємо в Нові Санжари перевірити ситуацію. Зробимо все, щоб наші люди відчували себе захищеними. Posted by Zoryana Skaletska on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Жители Новых Санжар протестуют против размещения в поселке эвакуированных из китайского Уханя украинцев и граждан других стран. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения.

Как пишет УНН, около 18.30 в поселке обострилась ситуация: полиция оттеснила протестующих на боковую улицу и таким образом освободила путь, ведущий в санаторий, где планируют разместить эвакуированных.

Глава Полтавского облсовета Александр Беленький сообщил в Facebook, что созвал на 21 февраля внеочередную сессию облсовета. Он заявил, что местные власти предупредили о размещении эвакуированных на территории региона » в последний момент».

«Ожидаем руководство Минздрава и другие компетентные службы, руководителей и депутатов общины. Нужно исключить любые проявления дестабилизации ситуации в области и проинформировать людей», – написал он.

Завтра на 10:00 скликаю позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації у Нових Санжарах. Очікуємо керівництво… Posted by Олександр Біленький on Neljapäev, 20. veebruar 2020

К митингующим уже приехали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, нардепы и глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Эвакуированных из Китая людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

В Госпогранслужбе сообщили, что с борта самолета 20 февраля сошли 94 человека, из них 72 пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.