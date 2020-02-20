Стал известен эстафетный состав сборной России на чемпионате мира по биатлону

20.02.2020, 20:06, Новости дня

Президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев сообщил, в каком составе российские биатлонисты выступят в эстафетной гонке на чемпионате мира в итальянской Антерсельве. Мужская и женская эстафеты состоятся 22 февраля.

"Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили. Участие Гараничева в эстафете не планирует", – цитирует Драчева Чемпионат.com.

Ранее стало известно, что за женскую сборную РФ выступят Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Екатерина Юрлова-Перхт.



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