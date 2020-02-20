Боевики в Идлибе попытались сбить российский Су-24 из ПЗРК

20.02.2020, 20:05, Новости дня

В Сети появились свидетельства, что протурецкие боевики в сирийском Идлибе пытались сбить атаковавший их российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК, информирует арабский портал Al-Masdar.

Издание публикует видео, на котором, как утверждается, ракета летит в сторону самолета. Су-24 уклонился от снаряда, передает «Интерфакс».

Wow, looks like Russian Su-24 somewhere over Idlib was targeted by MANPADS launched by FSA, but didn’t reach it's target. pic.twitter.com/BRl95F51p8

— Status-6 (@Archer83Able) February 20, 2020

Ранее сообщалось, что Турция прекратила военную операцию в Сирии после вмешательства РФ – российские ВКС нанесли удар по позициям боевиков, остановив их наступление.

В четверг отряды протурецкой оппозиции предприняли атаку на позиции войск Сирии в Идлибе при поддержке Турции.



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