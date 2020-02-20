«Их отношения построены на юморе»: Соседов не сомневается, что Пугачева и Галкин редко бывают вместе

20.02.2020, 20:04, Разное

Сергей Соседов, регулярно критикующий Аллу Пугачеву за выступление без нормального репертуара, высказался о ее взаимоотношениях с Максимом Галкиным. Музыкальный критик уверен, Примадонна и ее супруг редко бывают вместе.

На сцене, считает Соседов, Алле Борисовне делать нечего. Певица устала отдавать себя творчеству и в последнее время не может порадовать поклонников хорошими песнями. «Она все, что могла, сделала… А масло масляное перетирать не нужно», — отмечает музыкальный критик. Голос к Примадонне не вернется, так как дает о себе знать возраст, но насчет ее преемницы, то шоумен не видит таковой Светлану Лободу, отмечая, что у той «масштаб мельче».



Критик желает, Пугачевой, признавшейся, что ей нравится проводить время в своем замке, подумать о себе и наслаждаться отдыхом. Артистке не дадут скучать в огромном особняке ее маленькие сын и дочь, растущие любознательными личностями, к ней часто заходят гости, бывает старинная подруга Алина Редель. Развлекает звезду и муж, однако, по мнению Соседова, супруги редко проводят время вместе из-за занятости Максима Галкина и постоянных разъездов, а их отношения построены исключительно на юморе.