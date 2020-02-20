Несмотря на призывы Греты Тунберг, немцы всё чаще летают самолётами

20.02.2020, 20:04, Новости дня

Призывы Греты Тунберг о менее активном пользовании самолётами не находят должного отклика, пишет Bild. Согласно данным статистики, в 2019 году в Германии был установлен рекордный объём авиаперевозок. Издание отмечает, что за последние 10 лет количество авиапассажиров увеличилось на 37%.



Reuters

Икона климатического активизма Грета Тунберг считает, что люди должны меньше летать на самолётах и менее активно потреблять пластик, то есть бороться против изменений климата даже в быту, пишет Bild. Однако её слова не находят должного отклика, отмечает издание: к примеру, в Германии в 2019 году было зарегистрировано рекордное количество авиапассажиров.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2019 году самолётом путешествовало 124,4 миллионов человек, что стало новым историческим рекордом. Как пишет Bild, за последние десять лет объём авиаперевозок в ФРГ увеличился на 37%.

Отмечается, что прирост количества пассажиров происходит в основном за счёт международного сообщения. За последние десять лет количество пассажиров на международных рейсах увеличилось на 50,8%. Что касается перелётов внутри Германии, то их количество, напротив, немного снизилось.