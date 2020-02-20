Несмотря на призывы Греты Тунберг, немцы всё чаще летают самолётами

20.02.2020, 20:04, Новости дня

Призывы Греты Тунберг о менее активном пользовании самолётами не находят должного отклика, пишет Bild. Согласно данным статистики, в 2019 году в Германии был установлен рекордный объём авиаперевозок. Издание отмечает, что за последние 10 лет количество авиапассажиров увеличилось на 37%.


Reuters

Икона климатического активизма Грета Тунберг считает, что люди должны меньше летать на самолётах и менее активно потреблять пластик, то есть бороться против изменений климата даже в быту, пишет Bild. Однако её слова не находят должного отклика, отмечает издание: к примеру, в Германии в 2019 году было зарегистрировано рекордное количество авиапассажиров.

Согласно данным Федерального статистического ведомства Германии, в 2019 году самолётом путешествовало 124,4 миллионов человек, что стало новым историческим рекордом. Как пишет Bild, за последние десять лет объём авиаперевозок в ФРГ увеличился на 37%.

Отмечается, что прирост количества пассажиров происходит в основном за счёт международного сообщения. За последние десять лет количество пассажиров на международных рейсах увеличилось на 50,8%. Что касается перелётов внутри Германии, то их количество, напротив, немного снизилось.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / «Путешествие в Рождество» заканчивается, но в афише выходных еще много интересного

11.02 / Фальшивомонетчики из Балтийска могут получить до 8 лет лишения свободы

08.12 / Бег на месте — общепримиряюще. Ярослав Романчук о том, почему аншлюс Беларуси не состоится

07.02 / В «Слуге народа» считают, что законопроект о земле могут рассматривать больше месяца

17.12 / УАФ утвердила место проведения финала Кубка Украины 2019/20

05.12 / Гости Международного форума добровольцев приняли участие в акции «Добрые уроки»

22.01 / Гаджеты: Qualcomm презентовала новую линейку процессоров Snapdragon среднего уровня

13.02 / Гаджеты: В Колорадо заснят самый крупный фейерверк в мире (видео)

11.02 / ММА. Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг лучших бойцов мира

05.02 / В Симферополе заявили о нехватке воды. Холодную дают утром и вечером, горячую — по выходным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика