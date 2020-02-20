Готовивших теракты в Крыму подростков арестовали

20.02.2020, 19:58, Разное

Районный суд Симферополя арестовал двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи. Они пробудут под стражей до 18 апреля, передает РИА Новости.

Напомним, в минувший вторник, 18 февраля, сотрудники ФСБ задержали двух молодых людей, которые планировали устроить террористический акт в двух школах. Как уточняет RT, подростки были последователями студента Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова, жертвами которого стали 21 человек.



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