Политолог сравнил переход в политику Шнурова и Зеленского

20.02.2020, 19:58, Новости дня

Зеленский, прежде чем стать президентом, полностью посвятил себя политике. Если Шнуров тоже всерьез займется работой в партии, он далеко пойдет. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов. Так он прокомментировал вступление лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Партию роста.

«Шнуров известен и обладает острым языком. Также он ярко демонстрирует оппозиционность, но эта оппозиционность не с идеологической позиции. Шнуров критикует курс не справа или слева, а именно с позиции интересов бизнеса, среднего класса, с позиции здравого смысла. Все его политические стихи написаны с точки зрения обычного, неравнодушного человека, наблюдающего абсурдность событий в государстве», – считает член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

По мнению Кузнецова, если Партия роста «покупает» только имя популярного музыканта, то это окажется бесполезным приобретением. «А если он будет работать и станет настоящим лидером, то это интересно. Но тогда самой партии придется меняться под такого хедлайнера», – предполагает эксперт.

Таким образом, перспективы самого Шнурова в политике сильно зависят от того, насколько серьезно сам музыкант займется работой в партии, считает эксперт. «Обычно в качестве примера актера и деятеля культуры, пришедшего в политику, приводят Зеленского. Но тот полностью отдал себя политике и работал в этом качестве все последнее время перед выборами. Также известно много негативных примеров, когда селебритиз сперва делают громкие политические заявления, а потом выясняется, что политика – это не только красивые фотографии раз в месяц, но и серьезная ежедневная работа. И тогда они сразу «стухают», как Ксения Собчак», – рассуждает Кузнецов.

«Если Шнуров повторит традиционный русский путь селебритиз в политике, то и результат будет традиционный, иными словами, отсутствующий. А если он будет серьезно заниматься, то сможет далеко пойти, принесет большую пользу партии», – добавил собеседник.

Ранее в четверг лидер группы «Ленинград», член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров вступил в Партию роста. Решение принято по результатам внутрипартийного голосования. Сам Шнуров при этом пообещал, что с ним однопартийцам «будет явно веселее». «С моей биографией вы знакомы. Я думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу», – добавил музыкант.

Решение Шнурова вступить в партию вызвало оживленную дискуссию в блогосфере. Ранее политолог Евгений Минченко оценил перспективы Шнурова в политике.