Юную футболистку из Екатеринбурга не допустили до финала турнира в команде мальчиков

20.02.2020, 19:58, Новости дня

Футболистку из Екатеринбурга Арину Акатьеву, выступающую за команду мальчиков 2008–2009 года рождения в ДЮСШ «Факел», не допустили до участия в финале первенства РФ по мини-футболу, который пройдет с 1 по 8 марта в Нижнем Новгороде.

Арина Акатьева – капитан команды, отбор она проходила наравне с мальчиками. Команда смогла пройти в финал турнира именно благодаря ее игре: на зональном этапе турнира Арина забила 21 гол.

Однако Федерация мини-футбола России, выступающая организатором турнира, отказывается принимать заявку юной футболистки в команду мальчиков, информирует портал e1.ru.

Тренер Арины Сергей Боровков считает юную спортсменку лучшей футболисткой своего возраста в России. По его мнению, вместе с Ариной команда претендует на первое место, а без нее даже не может бороться за третье.

 

Прямого запрета на участие девочек в турнире нет. Однако, по словам организаторов, турнир заявлен как соревнования для юношей, что означает запрет на участие для противоположного пола.

Боровков рассказал, что направил просьбу помочь Арине сыграть в главных матчах руководству Федерации футбола Свердловской области и Ассоциации мини-футбола России.

«У Арины талант от Бога. Шесть лет назад я сомневался, брать ее в секцию или нет, но потом увидел, как она соображает, понимает тренера, выполняет, что от нее требуют», – сказал тренер.

Отмечается, что Арина с сентября будет тренироваться и играть в московской спортшколе «Чертаново». Поэтому предстоящий турнир станет для нее последним, где она сможет сыграть со своей командой.



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