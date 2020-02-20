В Крыму суд арестовал двух подростков, которых ФСБ обвиняет в подготовке терактов

20.02.2020, 19:57, Новости дня

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца двух подростков, которые, по утверждению ФСБ, готовили теракты в учебных заведениях Керчи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заседание суда прошло в закрытом режиме, без участия прессы.

Представитель Главного следственного управления СКР по Крыму Ольга Постнова сообщила, что правоохранительные органы в рамках расследования данного дела проводят мероприятия еще в трех регионах России. По ее словам, там проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные подростки.

В рамках расследования по месту жительства задержанных подростков изъяли компьютеры и другие носители информации, хранившуюся на них информацию изучают следователи и сотрудники ФСБ, отметила Постнова. «В ходе допросов от подростков получены ценные для следствия сведения», — добавила она.