Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти у трейдеров

20.02.2020, 19:57, Новости дня

«Белнефтехим» купил через трейдеров 160 тысяч тонн российской нефти без премии с перевалкой в Литве. Об этом пишет БелТА.

Стоимость контракта не разглашается.

«Нефть российская. Но брали у трейдеров и без премии. Учитывали короткое время поставки», — заявили изданию в пресс-службе «Белнефтехима».

В начале 2020 года Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти в качестве альтернативы поставкам топлива из России, а Литва предложила Белоруссии воспользоваться своей инфраструктурой для обеспечения сырой нефтью.

18 февраля глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил президенту Белоруссии Александру Лукашенко о готовности к совместной работе по поставкам нефти в Белоруссию.

В начале февраля Александр Лукашенко провел в Сочи переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам встречи было решено, что Белоруссия будет покупать российскую нефть по ценам мирового рынка. Конкретную цену он не привел.



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