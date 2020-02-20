От имени Минздрава рассылались фейковые письма о якобы распространении коронавируса в Украине, СБУ устанавливет отправителей

20.02.2020, 19:54, Новости дня

От имени Минздрава Украины 20 февраля распространялись письма с фейковой информацией о якобы распространении коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Об этом сообщает «УП.Життя».

Издание опубликовало скриншот письма, которое пришло на электронную почту якобы от имени Центра общественного здоровья Минздрава. В нем говорилось, что в Украине зафиксировали пять лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-2019.

В пресс-службе Минздрава «УП.Життя» сообщили, что не распространяли такую информацию. ЦОЗ в Facebook ее опроверг.

«Информация о пяти подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить пресс-службе Минздрава Украины об отправителе этой информации в случае получения письма», – говорится в сообщении.

УВАГА❗️❗️❗️Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІЗакликаємо… Posted by Центр громадського здоров’я України on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Служба безопасности Украины сообщила, что устанавливает отправителей письма.

«Сейчас специалисты СБУ исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента. Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя», – отметила пресс-служба ведомства.

В Кабмине 20 февраля заявляли, что в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

20 февраля в Украину из Китая прибыло 94 человека, из них 72 эвакуированных пассажира и 22 члена экипажа и медперсонала. Среди пассажиров 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Эвакуированных людей сейчас везут автобусами из харьковского аэропорта в Новые Санжары. В Министерстве внутренних дел утверждают, что все эвакуированные здоровы, но в течение 14 дней будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

Жители Новых Санжар протестуют против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Сейчас ситуация спокойная. В поселок прибыли министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на начало суток 20 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 2118 человек, еще 74 576 заболели. В ВОЗ сообщили, что по состоянию на 19 февраля за пределами Китая заболело 924 человека в 25 странах, трое из них умерли.