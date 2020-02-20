США призвали Грузию укреплять демократию

20.02.2020, 19:52, Новости дня

Тбилиси получил очередное послание из Вашингтона насчет важности усиления в стране демократии. Как следует из сообщения Комитета по международным отношениям Сената США, директор аппарата этого комитета Крис Соча (Chris Socha), находясь с визитом в Тбилиси, помимо других вопросов, затронул тему существующей «озабоченности по поводу ослабления грузинской демократии и управления».

Согласно сообщению на официальном сайте, Соча передал грузинским лидерам «четкое послание председателя Комитета, сенатора-республиканца от штата Айдахо Джима Риша (James Risch) о том, что Соединенные Штаты поддерживают демократическое развитие Грузии, однако органы государственной власти должны уважать политические права всех граждан и продолжать укрепление системы подотчетности, что обеспечит надлежащее ограничение государственной власти».

Предыстория

Сенатор Джим Риш уже трижды заявлял о своей обеспокоенности в связи с рядом политических процессов в Грузии.

29 января вместе с лидером меньшинства в Подкомитете по вопросам Европы и региональной безопасности, сенатором-демократом от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин (Jeanne Shaheen), он направил грузинскому премьеру соответствующее письмо.

Затем, 4 февраля после встречи с главой грузинского МИДа в Вашингтоне, Риш подчеркнул, что в ходе встречи, они, вместе с сенатором Шахин, «вновь выразили обеспокоенность по поводу ослабления грузинской демократии и управления».

10 февраля, после ареста лидера грузинской оппозиции Гиги Угулавы, Риш вновь выразил разочарование тем, что Грузия «сделала выбор в пользу усиления политически мотивированных гонений оппозиционных политиков».

«Разрушение независимости судебных органов и преследование оппозиции – это неприемлемое поведение», – заявил тогда Риш.

Напомним, что в течение полутора месяцев, в период с декабря по февраль, шесть американских конгрессменов и трое сенаторов написали письма на имя грузинского премьер-министра с критикой текущих политических процессов в Грузии.

Аргументы и контраргументы

Представители грузинской власти в своих комментариях на послание председателя Комитета по международным отношениям Сената США заявили о необходимости «открыто обсуждать вопросы» и высказали готовность предоставить партнерам «свои контраргументы».

«Я убежден, что их единственное желание – это чтобы наша страна стала более сильной и демократической. Мы интенсивно сотрудничаем с Соединенными Штатами, в том числе у нас большая финансовая поддержка с их стороны, и в 2021 году эта помощь будет значительно увеличена. Все, что происходит – это политический процесс, мы прислушиваемся к критике, у нас есть и наши контраргументы, но самое главное то, что я уверен, что США всегда будут стратегическим партнером Грузии», – сказал 20 февраля журналистам Ираклий Сесиашвили, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности.

Очевидная обеспокоенность

При этом в грузинской оппозиции заявляют, что обеспокоенность Соединенных Штатов вызвана отклонением Грузии от демократических норм, а также попытками властей вмешаться в работу СМИ и неправительственных организаций.

«Послание США в том, что Грузия имеет поддержку со стороны лидера свободного мира, в чьих интересах то, чтобы Грузия была сильной, суверенной и демократической. Их очевидная обеспокоенность вызвана именно тем, что они видят сегодня в самой Грузии… США не поддерживают какую-либо партию… у них принципиальная, ценностная и прагматичная позиция по поддержке грузинского суверенитета и демократии», – заявил в своем комментарии для СМИ лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Гига Бокерия.

Визит Криса Сочи

Как следует из официального сообщения, целью визита в Грузию главы аппарата сенатского комитета по международным отношениям, являлось «обсуждение текущего политического климата» в стране. Соча встретился с премьером Георгием Гахарией, другими представителями правительства, а также оппозиции, парламента, гражданского общества и международных НКО.

«На всех встречах он подчеркивал поддержку Соединенных Штатов территориальной целостности Грузии и ее евроатлантической интеграции. Он уделил особое внимание ситуации в Абхазии и Южной Осетии в условиях незаконной российской оккупации», – говорится в сообщении сенатского комитета.

Детали визита Сочи не были предварительно разглашены. Все встречи прошли в закрытом для СМИ режиме.