Белый дом: рост экономики США при Трампе ускорился

20.02.2020, 19:52, Новости дня

Новый доклад Белого дома свидетельствует, что американская экономика растет быстрее, чем ожидалось, хотя роста в размере 3 процентов, обещанного президентом Трампом избирателям, пока достичь не удалось.

Согласно опубликованному в четверг ежегодному докладу, в США прибавились дополнительные рабочие места и снизился уровень безработицы, в ВВП растет быстрее, чем прогнозировало в августе 2016 года Бюджетное управление Конгресса. Доклад призван послужить очередным опровержением утверждений, согласно котором Трамп просто унаследовал здоровую экономику от администрации Обамы, поскольку рост фиксируется с середины 2009 года.

«Доклад свидетельствует о том, что в течение трех лет работы администрации Трампа американская экономика продолжает опережать прогнозы, сделанные до выборов 2016 года», – заявил и.о. главы Экономического совета Белого дома Томас Филипсон.

Рост числа рабочих мест и уровень безработицы двигаются по похожим траекториям с тех пор, как Трамп сменил на посту Обаму. В понедельник экс-президент написал в «Твиттере», что пакет экономического стимулирования в размере 800 миллиардов долларов, подписанный им 11 лет назад, «проложил путь для экономического роста, продолжающегося более десятилетия, и самого долгого в истории США периода прироста рабочих мест».

Экономика пережила скачок в 2018 году после снижения налогов, проведенного Трампом в первый год президентства. Трамп обещал, что благодаря сокращению налогов в размере около 1,5 триллиона долларов экономический рост в течение 10 лет превысит отметку в 3 процента, «если не 4,5 или даже 6». В действительности максимальный показатель, отмеченный в 2018 году, составил 2,9 процента. Таким же был показатель роста американской экономики в 2015 году, до того, как Трамп стал президентом.

Рост действительно опережает прогноз 2016 года, однако в нем не было учтено снижение налогов. Кроме того, дефицит бюджета оказался на 42 процента или на 301 миллиард долларов выше, чем прогнозировало Бюджетное управление. Процентная ставка по 10-летним казначейским облигациям также оказалась вдвое ниже, чем прогнозировало управление. Это значит, что кредиты для государства и потребителей сейчас дешевле, чем ожидали экономисты.

В докладе Белого дома также утверждается, что администрации удалось скорректировать такие негативные тенденции, как уровень зависимости от опиоидных препаратов и число смертей от передозировки.

Авторы доклада также отмечают снижение экономического неравенства: сейчас 1,6 процента национального богатства находятся в руках 50 процентов беднейшего населения, что выше, чем аналогичный показатель во времена президентства Обамы. Однако на 1% самых богатых американцев приходится 32,2 процента – чуть больше, чем до вступления Трампа в должность.