Полицейские расчистили путь к санаторию для эвакуированных из Китая украинцев

20.02.2020, 19:51, Новости дня

Кордоны украинской полиции расчистили путь к санаторию в поселке Новые Санжары в Полтавской области, куда должны отправить эвакуированных из КНР граждан.

Кордоны полиции пошли в наступление, оттесняя митинг с проезжей части. При этом митингующих оттесняли прямо в овраг у моста. Некоторые падали. Протестующие утверждают, что полиция применяла дубинки, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что полиция задержала активистов, которые выступали против размещения эвакуированных украинцев в Полтавской области, им выпишут административные протоколы.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прилет эвакуированных из Уханя граждан Украины вызвал на родине эпидемию истерии и паники.

Добавим, что сами украинцы, находившиеся в китайском Ухане, обвиняли Киев в затягивании эвакуации, так что в РФ даже предлагали спасти этих людей.