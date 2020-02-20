Суд отменил решение о высылке из России сестер с ВИЧ

20.02.2020, 19:47, Новости дня

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Суд в Екатеринбурге разрешил не высылать из России сестер–близняшек с диагнозом ВИЧ. Сотрудники свердловского управления Роспотребнадзора хотели отправить Елену и Наталью Пелипасовых в Казахстан, где они родились. Хотя обе девушки живут в России с трехлетнего возраста. 

Кировский районный суд Екатеринбурга 19 февраля рассмотрел жалобу сестер Пелипасовых. Они отстаивают законность своего пребывания в России. Впервые на заседании присутствует представитель государства – Светлана Лисицина из свердловского управления Роспотребнадзора. Когда суд принимает решение по первому из двух дел, Лисицына покидает зал.

О том, что их настоящая родина Казахстан, а не Россия, Елена и Наталья узнали в ноябре прошлого года. Из Роспотребнадзора им пришли уведомления о том, что их нахождение в России — нежелательно.

Обе девушки — по документам мигрантки, хотя в России живут с трехлетнего возраста. Как мигранты ежегодно проходят медосмотр. В конце прошлого года у них нашли ВИЧ. Медучреждение сообщило об этом в Роспортебнадзор.

«Лицо является лицом без гражданства. Учитывая, что было заболевание включенное в перечень, в соответствии с принятым на территории РФ порядком в отношении этого лица должно быть вынесено решение о нежелательности его пребывания», – сказала Светлана Лисицына, представитель управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Лицами без гражданства сестры Пелипасовы оказались по вине родителей, которые вывезли их из Казахстана в Россию, но оформлением документов не озаботились. Последние шесть лет Елена и Наталья пытаются добиться получения гражданства — теперь уже не только для себя, но и для своих детей.

«У них будут еще судебные тяжбы по поводу гражданства тянуться. Но это была основа – то, что признали их нахождение на территории России желательным», – сказал адвокат сестер Владимир Капустин.

Для сестер и их семей решение суда – большая победа и серьезное подспорье в борьбе за получение российского гражданства.

«Я уже думала, все – нас разъединят, и что я буду делать без него, без семьи, эмоции переполняют. Счастлива, что осталась, сейчас можно продвигаться в документах и добиваться своего дальше», – говорит Елена Пелипасова.

 



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