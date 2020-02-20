ОБСЕ призывает Россию провести новое расследование убийства Бориса Немцова

20.02.2020, 19:47, Новости дня

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ОБСЕ призывает Россию провести новое расследование убийства Бориса Немцова. Об этом говорится в специальном докладе организации, который огласили 20 февраля на парламентской сессии ОБСЕ в Вене.

В докладе говорится, что российские власти не довели расследование до конца, потому что не хотели. По мнению ОБСЕ, в деле очень много белых пятен. Поэтому ОБСЕ призывает Москву провести новое расследование. В частности, найти заказчиков убийства. В тексте упомянут и глава Чечни Рамзан Кадыров, и пытки подозреваемых.

Предполагается, что Москва не сможет игнорировать доклад, потому что Россия – постоянный участник ОБСЕ. (Когда похожий документ готовила Парламентская ассамблея Совета Европы – никакой реакции от Кремля на призывы ПАСЕ не последовало).

Адвокаты и семья Бориса Немцова считают доклад ОБСЕ – главной международной реакцией на убийство. Обычно ОБСЕ готовит доклады по широким темам: «права человека» или «торговля людьми». Но в этот раз они посвятили целое расследование одному конкретному убийству. Гибель Немцова в ОБСЕ считают важным происшествием, которое угрожает демократии и в России, и в мире. 

Бориса Немцова застрелили пять лет назад в центре Москвы, за убийство осуждены исполнители преступления (они не признали вины), а организаторы и заказчики не найдены. Ежегодно в годовщину убийства проводятся оппозиционные шествия и митинги памяти Немцова. В этом году власти Петербурга отказались согласовать акцию, в Москве шествие пройдет от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.



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