Экономика: Российский рубль устоял перед американскими санкциями

20.02.2020, 19:37, Новости дня

Несмотря на бегство инвесторов в доллар в феврале, российская валюта показала свою силу, удержавшись в районе 64 рублей за доллар. Рубль — одна из немногих валют развивающихся стран, которой удается избегать ослабления к доллару. И даже введение санкций США против дочерней компании «Роснефти» не смогло нанести ущерба Российкой валюте. Откуда у нее взялась такая неуязвимость?

Российская валюта – одна из немногих, кому удается избегать ослабления к доллару последние две недели. Рубль по-прежнему торгуется в районе не выше 64 рублей за доллар.

Индекс доллара в феврале растет почти ежедневно. С начала месяца он прибавил уже 2,5%, дойдя до максимумов с мая 2017 года. Ни китайский юань, ни турецкая лира, ни африканский руанд не могут похвастаться такой стабильностью как российский рубль.

Из-за коронавируса и попыток Китая простимулировать свою экономику за счет ослабления монетарной политики, китайский юань ослаб до 7 юаня за доллар. Инвесторы опасаются, что темпы роста китайской экономики резко охладятся. Турецкая лира мало зависит от коронавируса, но вот уже месяц ее курс падает к доллару, чему способствует снижение ставки турецким ЦБ.

Удивительно ослабление южноафриканского ранда до 15 к доллару, несмотря на сильный рост цен на золото, что обычно поддерживает африканскую валюту.

На этом фоне рубль может похвастаться стабильностью. «Рубль пока стоит в стороне от общего тренда ослабления развивающихся стран. Доллар курсирует под 64 рубля, что заметно ниже области пиковых значений последних лет на 70», — отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Явную поддержку рублю в последние две недели оказывает нефть, которая отыгрывает обратно провал с начала февраля. С 10 февраля контракты на нефть сорта Brent восстановились от уровня 53,1 доллар в район 59,3 долларов. Таким образом, они подорожали примерно на 6 долларов или более чем на 11%.

«После того, как нефтяные котировки прошли пик своего недавнего драматичного среднесрочного падения, российская валюта уже не имеет столь явного стимула для резкого ослабления», — говорит старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос.

Аналитики Райффайзенбанка замечают, что от ослабления рубль удерживает наблюдающийся приток нерезидентов в ОФЗ, который мог стать одной из причин снижения ключевой ставки на последнем заседании ЦБ РФ.

«Инвесторы не спешат продавать рубль также за счет сильных позиций национального бюджета. Это убирает риски дефолта по российским гособлигациям, позволяя инвесторам не волноваться о вложениях в рублевые активы при первых признаках обеспокоенности на рынках», — добавляет Купцикевич.

Некоторую стабилизирующую роль играют и достаточно гибкие покупки иностранной валюты в рамках исполнения бюджетного правила, считает Манжос. Также, по его словам, российский рубль получит дополнительную долгосрочную поддержку в связи с ожидаемым сокращением объемов покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в результате выкупа правительством контрольного пакета акций «Сбербанка» у ЦБ РФ.

То, что инвесторы не спешат продавать рубль в период повышенного спроса на доллары, говорит о силе рубля. Однако с другой стороны, это не делает его неуязвимым. «История подсказывает, что, как настоящий русский, рубль может долго запрягать, какое-то время игнорировать негативные факторы, но впоследствии в полной мере — или даже сильнее других — перейти к снижению», — не исключает Купцикевич. По его прогнозу, если сохранится устойчивый спрос на американскую валюту на мировых рынках в ближайшие дни, то рубль может бросится догонять остальных, у него часто так получалось.

«Ситуация, когда одновременно растут фондовые рынки, золото и доллар, является аномалией. Обычно они движутся в разных направлениях», — замечает собеседник. Это значит, что что-то должно начать падать. «Имея на руках риски распространения коронавируса и замедления глобального промышленного производства, больше шансов, что первыми вернутся к снижению рынки. Это рискует потянуть за собой нефть и рубль.

В этих условиях 70 рублей за доллар выглядит вполне достижимой целью уже в первом полугодии, к июлю. А к концу года рубль может упасть до 71 к доллару»,

— не исключает Купцикевич.

Манжос ждет на горизонте в 1-2 месяца консолидацию доллара в широком диапазоне 61-68 рублей, а дальше есть риск роста доллара.

Буквально на этой неделе российский рубль показал свое уязвимое место – это геополитика и санкции. На фоне новости о введении санкций США против дочерней сбытовой структуры Роснефти, во вторник доллар резко подорожал на 60 копеек или на 0,9%. «На этот раз паника довольно быстро улеглась. И все же по-настоящему серьезные внешние санкции способны легко сдвинуть курс доллара в район 70 рублей и выше. Это произойдет в случае, если начнется активный вывод иностранных капиталов из страны», — предупреждает эксперт.

Впрочем, главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко ждет 63 рубля за доллар на конец года, если, конечно, не будет новых санкций против РФ или глобальной коррекции на мировых площадках.

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