В Дании шестерых россиян арестовали за контрабанду 100 килограммов кокаина

20.02.2020, 19:32, Новости дня

100 килограммов кокаина обнаружены на судне Duncan Island. Оно направлялось из шведского порта Хельсингборг в порт Санкт-Петербурга. Экипаж судна из пяти российских моряков арестован датскими властями до 27 февраля. Еще один россиянин был задержан по подозрению в контрабанде наркотиков в порту на юге Дании.

Зарегистрированное на Багамских островах судно было остановлено в датских территориальных водах 15 февраля, сообщает РИА Новости. Его экипаж состоит из 24 человек. Это россияне, граждане Польши, Украины, Эквадора, Латвии и Филиппин.

Всего по делу о контрабанде наркотиков в крупном размере задержаны 27 человек. Трое из задержанных ждали контейнер со 100 килограммами кокаина в порту датского Гедсера. Среди предположительно ожидающих контрабанду был 50-летний россиянин.



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