Объем жилищного строительства в России вырос в январе на 14,3%

20.02.2020, 19:32, Новости дня

В январе в РФ построено 4,8 млн кв. м жилья, что на 14,3% больше, чем в январе 2019 г., сообщает Росстат.

При этом объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "строительство", составил в январе 476,7 млрд руб., что лишь на 1% больше показателя в январе 2019 г.

В целом в 2019 г. объем жилищных строительных работ составил 9 трлн 132,1 млрд руб. (+ 0,6%).

Между тем объем жилищного строительства уменьшился в январе 2019 г. на 15,9%, в феврале — на 2,2%. В марте показатель вырос на 0,6%, в апреле — на 6,7%, в мае — на 29,6%, в июне — на 11,4%, в июле — на 26,2%, в августе — на 11%, в сентябре — на 2,8%, в октябре — на 11,1%, в ноябре — на 14,2%. В декабре отмечен спад на 6%.

В 2019 г. в РФ построили 79,4 млн кв. м жилья, что на 4,9% больше, чем в 2018 г.

В 2018 г. построено 75,3 млн кв. м жилья (- 4,9%), в 2017 г. — 79,2 млн кв. м (- 1,3%), в 2016 г. — 80,2 млн кв. м (- 6%).