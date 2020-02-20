В лондонской мечети произошло нападение с ножом

20.02.2020, 19:31, Новости дня

В центральной мечети Лондона мужчина с ножом напал на людей. Он успел ранить 70-летнего прихожанина — нанес ему несколько ударов в шею. После этого нападавшего удалось задержать.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видно, полицейские надевают наручники на молодого мужчину в красной толстовке. Мотивы преступника сейчас устанавливаются.

Пострадавший доставлен в больницу, его состояние стабильное, сообщает телеканал "Россия 24".



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