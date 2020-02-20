Автоновости: Гибридный седан Mercedes-AMG GT 73 тестируют зимой

20.02.2020, 19:31, Новости дня

Гибридная модель Mercedes-AMG GT 73 в настоящее время проходит дорожные испытания на заснеженной трассе.

Заявлено, что под капотом автомобиля установили 4-литровый бензиновый агрегат, а также электрический мотор, однако их суммарная мощность пока не рассекречена. В салоне модели Mercedes-AMG GT 73 предусмотрели более дорогие и качественные материалы отделки. Также важно указать, что в техническое оснащение применили новые опции и системы, включая предотвращение столкновение и ряд других важных опций. Также стоит отметить, что автомобиль презентуют после завершения текущих заездов.

Пока тесты немецкого седана проходят в плановом режиме, а потому вероятность переносов сроков выхода на публику — минимальная. В компании пока удерживают в тайне подробности об указанной новинке на рынке.