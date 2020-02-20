Автоновости: Гибридный седан Mercedes-AMG GT 73 тестируют зимой

20.02.2020, 19:31, Новости дня

Гибридная модель Mercedes-AMG GT 73 в настоящее время проходит дорожные испытания на заснеженной трассе.

Заявлено, что под капотом автомобиля установили 4-литровый бензиновый агрегат, а также электрический мотор, однако их суммарная мощность пока не рассекречена. В салоне модели Mercedes-AMG GT 73 предусмотрели более дорогие и качественные материалы отделки. Также важно указать, что в техническое оснащение применили новые опции и системы, включая предотвращение столкновение и ряд других важных опций. Также стоит отметить, что автомобиль презентуют после завершения текущих заездов.

Пока тесты немецкого седана проходят в плановом режиме, а потому вероятность переносов сроков выхода на публику — минимальная. В компании пока удерживают в тайне подробности об указанной новинке на рынке.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Очки Google Glass Enterprise Edition 2 можно купить за 1000 долларов

23.12 / Украина в 2019 году купила ядерное топливо на $300 млн

18.02 / Эфиопия сообщила, что США обещали ей «существенную финансовую поддержку»

06.12 / ЕС призвал Иран выполнить обязательства по ядерной сделке

21.01 / «Это мило». Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США

18.02 / Общество: Как европейские державы развязали Гитлеру руки

13.01 / На аукционе продадут спецверсию кабриолета Lexus LC 500 Convertible

04.02 / Похищение активистов Евромайдана. Кернес утверждает, что суд его оправдает

10.12 / Имплементация «формулы Штайнмайера», новые участки разведения войск, обмен в формате «всех на всех». Итоговый документ саммита «Нормандской четверки». Полный текст

11.01 / Из-за Крыма Украина подает против РФ обновленные иски на $5 млрд без учета процентов – Витренко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика