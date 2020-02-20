Глава ЕП назвал проект бюджета Евросоюза неприемлемым

20.02.2020, 19:31, Новости дня

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что проект семилетнего бюджета Евросоюза, который обсуждают в четверг на экстренном саммите ЕС, неприемлем для парламента.

«Это предложение неприемлемо, там серьезные сокращения», – сообщил Сассоли, передает ТАСС.

Также свое несогласие с проектом бюджета высказала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

«Я иду на компромисс, когда на столе – правильные вещи. А то, что лежит сейчас, – настолько далеко от позиции Дании, что я не вижу основания для компромисса», – сказала она.

Отмечается, что Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия уверены, что бюджет не должен превышать 1% ВВП.

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что члены ЕС далеки от компромисса по бюджету. Она отметила, что проект слишком амбициозный, поскольку Британия, являвшаяся вторым после Германии донором сообщества, покинула ЕС.

«В этом бюджете много амбиций. Но давайте будем реалистичны – Британия вышла из ЕС, и мы находимся в другом положении.Предложение по бюджету пошло в неверном направлении», – отметила премьер.

Свое несогласие с увеличением взносов в бюджет выразил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

«Мы согласны с тем, чтобы быть страной-донором, это простой вопрос солидарности. Но мы не можем принять резкое увеличение нашего взноса, это невозможно. Мы тесно сотрудничаем с Данией, Нидерландами, Австрией, которые думают, как мы. Предложение комиссии заключалось в увеличении взносов на 44%, это невыполнимо! Нам [в Швеции] необходимо инвестировать: у нас меняющаяся демография, нам нужно строить школы, вкладывать в уход за престарелыми, пенсионную систему», – сказал Левен.

Он добавил, что необходимо модернизировать бюджет. В качестве приоритетов для бюджета он предложил цифровизацию, современную политику индустриализации, обеспечение безопасности населения, климатические изменения.

«Есть вещи, которые нужны меньше, поэтому нужно выстраивать приоритеты», – отметил Левен. По его мнению, нужно сократить размер бюджета по сельскому хозяйству.

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что страна намерена добиваться снижения взносов членов ЕС до 1% ВВП.

Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что Евросоюз ждут очень сложные переговоры по бюджету.

Испания выделяет среди приоритетов «изменение климата, образование, европейскую сельскохозяйственную политику» и другие.

«Предложение, которое сделал председатель Евросовета [Шарль Мишель] является очень разочаровывающим. И мы, без сомнения, не разделяем многие аспекты», – заключил Санчес.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что не уверена в достижении компромисса по проекту бюджета ЕС.

«Германия полна решимости достигнуть здесь решения. Удастся ли это сделать, мы пока не можем сказать. Но я надеюсь, что получится как минимум значительно продвинуться вперед. Было бы хорошо это сделать», – сказала канцлер.

Она добавила, что решение финансового вопроса помогло бы повысить дееспособность и выработать необходимые программы ЕС.

«Но это сложная задача, и нужно, разумеется, преодолеть большие разногласия», – сказала Меркель. Она отметила, что германская сторона недовольна ходом переговоров.

В среду в ЕС заявили, что финансирование главных программ Евросоюза будет заблокировано, если главы государств и правительств в ближайшие дни не достигнут соглашения по бюджету на 2021-2027 годы.