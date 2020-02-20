Пристайко предложил ООН ввести миротворцев на Донбасс

20.02.2020, 19:30, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 20 февраля предложил разместить миротворческую миссию Организации Объединенных Наций на украинско-российской границе на Донбассе. Он заявил об этом во время выступления в Генассамблее Организации Объединенных Наций, трансляцию которого вело «Крым.Реалии».

«Вряд ли можно надеяться на достижение мира, пока 400-километровая украинско-российская граница остается открытой дверью для поступления оружия, военных из Российской Федерации. Международное присутствие на границе при наличии мандата со стороны ООН могло бы стать ответом», – сказал он.

Пристайко отметил, что украинские власти надеются провести местные выборы по всей территории государства в октябре 2020 года.

«Однако без базовой безопасности и политических предпосылок у жителей Донбасса не будет возможности участвовать в демократических выборах, которые должны быть признаны легитимными украинским властями и международным сообществом с опорой на признанные стандарты. Именно поэтому принцип безопасности в первую очередь – это логика Минских договоренностей – стоит в самом центре процесса урегулирования. Россия должна немедленно выполнить договоренности по безопасности, что были достигнуты «Нормандской четверкой», – подчеркнул он.

Пленарное заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое проходит 20 февраля в Нью-Йорке, посвящено ситуации на оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму. Кроме Пристайко, ожидается выступление около 30 спикеров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Представители Украины, России, США, Германии и Франции ведут переговоры о размещении миротворцев на Донбассе с сентября 2017 года. Киев настаивает на том, что миротворцы должны присутствовать на всей территории Донбасса, в том числе на неконтролируемом участке украинско-российской границы. Москва согласна на размещение миссии ООН только на линии соприкосновения.