В Керчи арестовали готовивших теракт подростков

20.02.2020, 19:30, Новости дня

Суд в Керчи арестовал до 18 апреля двух подростков, которые обвиняются в подготовке теракта, информирует Следственный комитет.

Подросткам предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористических актов группой лиц по предварительному сговору (ч.1 ст.30, п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ), сообщается на сайте СК.

«По ходатайству следствия суд вынес решение о заключении обвиняемых молодых людей под стражу на период предварительного следствия», – отмечает СК.

Следствие установило, что 15-летний и 16-летний жители Керчи «разработали план по совершению вооруженных нападений на учебные заведения», изучив в Интернете инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы зданий учебных заведений. Преступления пресекли сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

В их квартирах изъяты СВУ с поражающими элементами, купленные через Интернет, а также компоненты для изготовления и пистолет. Изъяты компьютеры, другие технические носители, которые сейчас изучают следователи.

«В настоящее время в рамках расследования уголовного дела параллельно проводятся мероприятия в трех регионах страны, где проживают люди, с которыми поддерживали связь задержанные молодые люди и пытались в том числе их вовлечь в противоправные действия», – отмечается в сообщении.

Напомним, во вторник стало известно, что в Керчи задержали подростков, готовящих террористические акты в двух образовательных учреждениях. Они успели смастерить бомбы по инструкциям из интернета и опробовать их на домашних животных.

Делом о подготовке терактов занялась специальная группа следователей.