Названы характеристики доступного российского смартфона BQ Magic O с функцией пауэрбанка

20.02.2020, 19:30, Разное

Эксперты раскрыли основные характеристики доступного в плане цены смартфона российского производства BQ Magic O с функцией пауэрбанка. Корпус устройства выполнен из глянцевого пластика, имеется приятный для глаз градиент – переливы тёмно-синего, фиолетового и бордового оттенков, благодаря чему мобильный аппарат выглядит современным и небанальным.

Российский бренд мобильной электроники BQ оснастил Magic O дисплеем с круглым вырезом для фронтальной камеры. Диагональ FullView IPS-экрана – 6,35 дюйма, разрешение – HD+ (1560×720 точек), обеспечивающее чёткость и детализацию демонтируемой картинки. Модель получила функцию бесконтактной оплаты NFC, что на сегодняшний день считается редкостью для бюджетного сегмента. Аккумуляторная батарея у гаджета достаточно ёмкая – а 3900 мА·ч. Кроме того, BQ Magic O способен функционировать в качестве пауэрбанка: посредством особого переходника мобильным аппаратом можно подзаряжать иные устройства, в том числе и смартфоны.

Что касается производительности, девайс получил 8-ядерный процессор MediaTek MT6763V. Объём ОЗУ BQ Magic O – 3 ГБ, ПЗУ – 32 ГБ, есть возможность расширения второго флеш-накопителем. Имеются дактилоскопический сканер, функция распознавания по лицу, поддержка двух SIM-карт. Кроме того, присутствует 2-диапазонный Wi-Fi с поддержкой 5 ГГц.

BQ Magic O получил от разработчиков тройную камеру: на 13, 2 и 0,3 Мп. Стоимость смартфона – ниже 10 тысяч рублей.