Xiaomi выпустила ультрафиолетовую лампу для стерилизации

20.02.2020, 19:30, Новости дня

На известной китайской площадке Xiaomi Youpin продемонстрировали новое устройство.

В свою очередь, пользователям стали известны подробности о фирменной ультрафиолетовой лампе, которая применяется с целью стерилизации. Приобрести полезный компонент станет возможным по цене 21 долларов. Кроме того, в компании анонсировали, что эффективность работы данного устройства составляет 99,9 процентов.

Однако следует указать, что предложенный стерилизатор рассчитан лишь на определенные виды бактерий, а потому необходимо ознакомиться с инструкцией. Данная лампа способна покрыть все пространства в пределах 20-30 квадратных метров. Также важно указать, что мощность новинки от китайской компании достигла 35 Вт.