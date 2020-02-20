Врач раскрыл опасность горячего душа

20.02.2020, 19:26, Разное

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал об опасности горячего душа. По мнению специалиста, этой процедурой не следует злоупотреблять людям, у которых есть проблемы со здоровьем, передает «Вечерняя Москва».

В первую очередь от горячего душа должны воздержаться пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями в средней и тяжелой форме. Если же у человека недуг был диагностирован на начальной стадии, то ему можно провести в горячей воде до 20 минут, сообщает ToDay News Ufa.

В группу риска также попадают пациенты с сахарным диабетом, а также те, кто страдает от проблем с кожей: дерматита, псориаза и других высыпаний на теле. Кроме того, горячий душ опасен при тромбозах и варикозном расширении вен, уточняет «Царьград».