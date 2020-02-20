В ЦСКП обсудили современную роль институтов общественного представительства

20.02.2020, 19:26, Новости дня

В четверг в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол Центра социально-консервативной политики «Роль институтов общественного представительства на современном этапе».

В мероприятии приняли участие представители органов власти, экспертных организаций, предпринимательского сообщества и общественных объединений, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Центральной темой дискуссии стало обсуждение подходов к изучению и сопровождению политической трансформации, влияния новых технологий на развитие политической коммуникации. Модератором встречи выступил член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский.

Участники мероприятия выразили солидарность в том, что использование современных технологий на новом этапе развития страны, на этапе реализации национальных проектов, достижения национальных целей развития способно качественно улучшить взаимодействие общества и власти, повысить эффективность контроля со стороны институтов гражданского общества.

По мнению генерального директора Центра социально-консервативной политики Людмилы Шуваловой, именно выработка сбалансированного подхода с широким привлечением общественности и экспертов позволит политикам нового времени задать необходимый вектор социально-экономического развития.

Председатель правления Ассоциации юристов РФ Владимир Груздев подчеркнул, что предложенные президентом Российской Федерации инициативы открывают «новый горизонт возможностей парламентских партий в обеспечении взаимодействия с исполнительной властью, формирования ее структуры, контроля за деятельностью органов исполнительной власти». В связи с этим, по его мнению, существует необходимость «в совершенствовании правового регулирования парламентских и депутатских запросов, парламентских расследований и иных форм контроля Федерального Собрания Российской Федерации за деятельностью органов исполнительной власти».

Директор Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева Владимир Аристархов в своем выступлении отметил, что важно шире, активнее привлекать представителей общества к обсуждению и оценке отраслевых, ведомственных вопросов. Иначе, по его мнению, получится, что представители отрасли сами себя оценивают, это касается, в том числе и сферы культуры.

Президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов отметил, что широкое распространение информационных технологий существенно расширяет возможности для формирования новых форм общественного представительства и их стремительного роста. «И в Послании, кстати, обозначено, что нынешние подходы и методики нуждаются в пересмотре. Что нужно не только доступ к государственным услугам обеспечить, но и думать о дальнейшем расширении реальной социальной поддержки населения», – сообщил он.

По словам координатора Рабочей группы Высшего совета «Единой России» по мониторингу обеспечения участия граждан в обсуждении социально значимых инициатив Владимира Катренко, сегодняшняя «роль институтов гражданского общества может быть дополнена участием новых институтов общественного представительства».

«С одной стороны, нужно сохранить привычные для многих каналы диалога: личный прием граждан, ответы на обращения, с другой стороны — нужно развивать диалог по новым каналам», – отметил он. При этом Владимир Катренко обратил внимание на необходимость развивать «сквозную коммуникацию между гражданами, общественными организациями, бизнесом и властью».