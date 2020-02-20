В Дании арестовали российских моряков с контейнеровоза, на котором нашли 100 кг кокаина

20.02.2020, 19:22, Разное

У острова Лангеланн на юге Дании в субботу 15 февраля задержали экипаж контейнеровоза Duncan Island, на котором обнаружили 100 кг кокаина.

Среди 24 моряков пятеро оказались россиянами; также были задержаны 50-летний россиянин и двое латвийцев, подплывшие к судну за наркотиками на лодке, говорится в пресс-релизе датской полиции.

Моряки по решению городского суда Копенгагена пробудут под арестом до 27 февраля, отмечает датская газета Berlingske. Среди экипажа были также граждане Эквадора, Филиппин, Индии, Польши и Украины.

178-метровое рефрижераторное судно Duncan Island, зарегистрированное на Багамах, везло из шведского Хельсингборга в Санкт-Петербург брокколи и бананы. Сейчас оно, согласно данным трекинговых сервисов, находится на западном берегу острова Зеландия в порту Калуннборга.

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Источник: Новая газета



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