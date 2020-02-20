Таролог Саона о браке Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова: «У него будут романы на стороне»

20.02.2020, 19:21, Разное

Таролог и потомственная ведунья Саона дала прогноз относительно брака Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. Ясновидящая увидела у исполнителя «романы на стороне», но измены произойдут не в ближайшем будущем, а через несколько лет.
Пара Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова считается одной из наиболее крепких и счастливых в российском шоу-бизнесе. Супруги на публике постоянно демонстрируют идиллию в отношениях, однако Саона говорит, что «невыставленные» на показ проблемы вовсе не означают их отсутствие в семье. При этом виновником «разрушения гармонии» таролог называет Чумакова, «не созданного для супружеской жизни» и способного любить исключительно себя. Именно исполнитель в перспективе способен на измену и может иметь отношения на стороне, но это не приведёт к распаду брака, так как Ковальчук подобный «расклад» вряд ли устроит.


Этот год для Чумакова и Ковальчук окажется благоприятным, но нужно осторожно вкладывать средства в бизнес, предупреждает Саона. Кроме того, таролог увидела, что в ближайшие годы в семье исполнителей намечается пополнения. Пара готова уже сейчас к рождению малыша, но осуществлению планов постоянно что-то мешает.



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