Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra стали доступны для заказа в России

20.02.2020, 19:21, Разное

Компания Samsung запустила прием заказов на новые смартфоны в России. Южнокорейский разработчик электроники также объявил ценники моделей Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Стоимость Galaxy S20, предлагающегося в голубой, красной и серой расцветках, составляет около 70 000 рублей. Аппарат S20+, выпущенный в красном, сером и голубом цветах, обойдется покупателям в сумму около 80 000 рублей. Самой дорогой моделью является смартфон Galaxy S20 Ultra. Гаджет с черным или серым корпусом жители РФ могут приобрести почти за 100 000 рублей.

Новинки попадают под программу трейд-ин, предусматривающую скидки в размере 15 000 рублей. Кроме того, поклонникам бренда предоставляется возможность приобрести понравившийся гаджет в рассрочку, выплачивая ежемесячно чуть меньше 3000 рублей, или воспользоваться проектом Samsung Forward с оплатой от 4290 рублей в месяц. По предзаказу, стартовавшему в России, клиент может получить флагман до начала официальных продаж, запланированных с 13 марта.



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