Китай решил создать свободную медицинскую зону с Россией

20.02.2020, 19:19, Новости дня

Свободную медицинскую зону для совместных российско-китайских исследований методов лечения опасных заболеваний и «апробации данных методов» создадут в Китае, сообщил председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, координатор депутатской группы по связям с парламентом КНР Сергей Гаврилов.

«Китаю удалось добиться прорыва в области здравоохранения и фармакологии, китайские коллеги уверены, что к 20 марта эпидемия в Ухане будет остановлена», – сообщил Гаврилов после встречи с послом Китая в РФ Чжан Ханьхуэйем в Москве, передает «Интерфакс».

Он добавил, что «Китай проявил высочайшую степень эффективности и ответственности управления, которое позволило предотвратить распространение эпидемии». Делегация из РФ приглашена в КНР для обмена опытом по предотвращению и борьбе против опасных заболеваний, а также для работы над проектами по развитию фармакологии.

Гаврилов отметил, что «Китаю необходимо, помимо локализации заболевания, бороться с политическим вирусом». «Вирус китаефобии пытаются развивать во всем мире. Цель – дискредитировать имидж Китая, подорвать его позиции в глобальной торговле и экономике», – сказал парламентарий.

Ранее в Пекин прибыла группа российских экспертов-эпидемиологов для рабочих встреч с китайскими коллегами для обсуждения рабочих вопросов.

К 20 февраля в Китае число жертв нового коронавируса достигло 2 тыс. 118 человек, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс.