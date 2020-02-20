Нижегородский суд отменил приговор обвиненному в изнасиловании несовершеннолетней

20.02.2020, 19:19, Новости дня

Приговор Дмитрию Монаху, обвиненному в изнасиловании несовершеннолетней в Нижегородской области, отменен Областным судом, сообщил отчим Монаха Евгений Катеринчик.

«19 февраля в ходе рассмотрения апелляции Нижегородский областной суд отменил приговор. Мотивировку суда мы пока не видели. Какие из многочисленных доводов в защиту Дмитрия суд счел справедливыми, мы пока не знаем», – передает его слова RT.

Он добавил, что суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Монах выйдет из СИЗО в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что 13-летняя школьница из Нижегородской области обвинила 19-летнего Монаха и его друга Сергея Щенникова в изнасиловании. Спустя год после предполагаемого преступления мать девочки написала заявление в полицию. Щенников признал интимную связь с девочкой по обоюдному согласию. Его приговорили к 12 годам колонии.

Монах отрицал сексуальный контакт с пострадавшей. Его приговорили к шести годам тюрьмы. В качестве доказательств были только показания девочки и ее мамы. В переписках в соцсетях девочка признавалась, что оговорила молодых людей под давлением матери.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / В Тюмени школьник имитировал поимку зараженных коронавирусом

05.12 / Иванюк, которому депутат Соболев предлагал пройти полиграф в связи с убийством сына, согласился на проверку

16.01 / В Новокузнецке мужчина открыл огонь в зале суда. Убит судебный пристав, ранена женщина

20.02 / Тодоренко засветила голые ноги и ягодицы на фото с сыном

31.01 / Можно выдохнуть: Медведев не потерял в зарплате на новой работе

27.12 / РПЦ прекратила общение с Александрийским патриархатом из-за признания поместной украинской церкви

31.12 / За транзит газа Украина будет получать $2-3 млрд ежегодно – Оржель

13.02 / От коронавируса в Японии умер первый местный житель

05.12 / Путин озвучил темы совещания по развитию ВМФ

22.01 / Депутаты от «Слуги народа» признали, что поехали в Давос в том числе за счет Пинчука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика