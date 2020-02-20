Нижегородский суд отменил приговор обвиненному в изнасиловании несовершеннолетней

20.02.2020, 19:19, Новости дня

Приговор Дмитрию Монаху, обвиненному в изнасиловании несовершеннолетней в Нижегородской области, отменен Областным судом, сообщил отчим Монаха Евгений Катеринчик.

«19 февраля в ходе рассмотрения апелляции Нижегородский областной суд отменил приговор. Мотивировку суда мы пока не видели. Какие из многочисленных доводов в защиту Дмитрия суд счел справедливыми, мы пока не знаем», – передает его слова RT.

Он добавил, что суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Монах выйдет из СИЗО в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что 13-летняя школьница из Нижегородской области обвинила 19-летнего Монаха и его друга Сергея Щенникова в изнасиловании. Спустя год после предполагаемого преступления мать девочки написала заявление в полицию. Щенников признал интимную связь с девочкой по обоюдному согласию. Его приговорили к 12 годам колонии.

Монах отрицал сексуальный контакт с пострадавшей. Его приговорили к шести годам тюрьмы. В качестве доказательств были только показания девочки и ее мамы. В переписках в соцсетях девочка признавалась, что оговорила молодых людей под давлением матери.