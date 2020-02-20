Прокуратура Швейцарии обвиняет в коррупции экс-генерального секретаря ФИФА Вальке

20.02.2020, 19:18, Новости дня

Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила обвинения бывшему генеральному секретарю ФИФА французу Жерому Вальке, генеральному директору компании beIN Media Group и президенту французского клуба ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи из Катара и третьей особе, имя которой не разглашают. Об этом 20 февраля написал официальный сайт генеральной прокуратуры Швейцарии.

Вальке обвиняется в том, что в 2013-2015 годах использовал свое положение в ФИФА для собственного обогащения. Бывший чиновник якобы повлиял на распределение прав на трансляции чемпионатов мира и Кубков Конфедераций в период с 2018-го по 2030 года в Италии и Греции, чтобы те достались определенным компаниям.

За это Вальке получил от Аль-Хелаифи право бесплатно пользоваться виллой на Сардинии на протяжении 18 месяцев. Аренда виллы за такой период оценивается от €0,9 до €1,8 млн. Также третья обвиняемая особа перечислила Вальке €1,25 млн в качестве взятки.

Генеральная прокуратура Швейцарии пишет, что основанием уголовных разбирательств стала жалоба ФИФА, поданная против Вальке, Аль-Хелаифи и неназванной особы в декабре 2016 года.

В конце января этого года ФИФА уведомила прокуратуру о том, что достигла с Аль-Хелаифи «мирового соглашения», в результате чего отозвала свою жалобу от катарца и частично от Вальке.

Генеральная прокуратура Швейцарии вынуждена отказаться от расследования в отношении Аль-Хелаифи в связи с тем, что оно проводилось лишь на основании жалобы ФИФА. Начиная с 20 февраля дело Вальке и неназванной особы рассматривается отдельно.

Вальке занимал пост генерального секретаря ФИФА с 2007 года. В октябре 2015 года в рамках расследования дела о коррупции в ФИФА Вальке был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней. Его подозревали в продаже билетов на Кубок мира по футболу 2014 года по завышенным ценам. В январе 2016 года он был уволен.

По рекомендации комитета по этике ФИФА в январе 2016 года Вальке был отстранен от футбольной деятельности на 12 лет.

В мае 2015 года швейцарская прокуратура, а также американские власти начали расследование фактов коррупции в ФИФА. Громкий коррупционный скандал привел к отставкам двух главных футбольных функционеров: президента ФИФА Зеппа Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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