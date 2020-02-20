Отказ выдать черные ящики самолета МАУ может быть связан с грядущими выборами в Иране – востоковед Мишин

20.02.2020, 19:18, Новости дня

Отказ иранской стороны выдать черные ящики разбившегося самолета «Международных авиалиний Украины» может быть связан с грядущими выборами в Иране. Такое мнение в комментарии изданию «ГОРДОН» выразил политолог-международник, востоковед Александр Мишин.

«Что касается заявлений министра обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Амира Хатами, что черный ящик сбитого иранскими военными украинского самолета сильно поврежден, и что иранские оборонные предприятия сами будут его восстанавливать, то здесь необходимо учитывать ряд моментов. Во-первых, сам Хатами является выходцем из Корпуса стражей исламской революции. Он был активным участником исламской революции и является выдвиженцем рахбара Али Хаменеи. Таким образом, подобного рода заявления согласованы на уровне не только светского руководства Ирана (а министра обороны назначает Меджлис по представлению президента), но и высшего духовного руководства республики. Во-вторых, Иран таким образом хочет показать, что Иранская самолетостроительная промышленная компания (IAMI), подчиненная минобороны страны, сама обладает технологиями по работе с бортовыми самописцами, что не является истиной. Данный жест, вероятно, должен убедить местную аудиторию в том, что иранское руководство сохраняет полный контроль над ходом расследования по сбитому самолету МАУ», – отметил собеседник.

Он подчеркнул, что иранская сторона может умышленно искажать данные, связанные с крушением самолета МАУ.

«В-третьих, иранцы тянут время. 21 февраля в стране пройдут очередные парламентские выборы и выборы члена Совета экспертов, который избирает рахбара. Из-за экономического кризиса в стране, противостояния с США и ситуации вокруг сбитого украинского самолета позиции правящего режима ослаблены. Если будет низкая явка на выборах или очередная серия антиправительственных выступлений по их итогам, то это рассматривается в Тегеране значительной угрозой политической стабильности, а значит, иранское руководство должно по всем фронтам демонстрировать свою силу и сплоченность. И, наконец, о менталитете иранцев и склонности иранского руководства скрывать истинное положение дел. Важно сказать, что действительно в шиитской доктрине присутствует такой элемент, как «такия» – «благоразумное скрывание своей веры». Он дает иранцам право на ложь при условии мысленной оговорки. Это что-то похожее на «ложь во спасение» в случае острой необходимости. Как видим, у иранского руководства в истории с рейсом PS752 такая необходимость существует. В итоге на базе отдельных аспектов их вероучения они могут прибегать к намеренным искажениям действительности», – сказал Мишин.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Изначально власти Ирана настаивали на технической неисправности или несчастном случае как главной причине крушения, однако 11 января Генштаб вооруженных сил Ирана признал, что самолет МАУ был сбит иранскими военными. В ведомстве утверждали, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты «Тор-М1» класса «земля – воздух» были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

В Иране сначала предполагали, что черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию. 18 января глава иранской комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации страны Хасан Резаифар заявил, что Иран отправит в Украину черные ящики с самолета МАУ. 19 января Резаифар опроверг свое же утверждение, сообщив, что специалисты попытаются расшифровать черные ящики в Иране.